Bademin Sağlığa Faydaları Neler?

Harika bir lif kaynağı olan badem, hastalıklarla savaşılmasında yardımcı olmaktadır. Protein ve sağlıklı yağların yanı sıra antioksidan bakımından da son derece zengindir. Erken yaşlanmaya karşı her gün düzenli olarak bir avuç badem tüketilmesi önerilmektedir. İnsan beyninin gelişimine katkı sağlayan badem, alzheimer hastalığına yakalanma riskini düşürmektedir.

Badem Yağının Saça Faydaları Neler?

En az badem kadar badem yağı da çok faydalıdır. Saçtan tırnağa, ciltten kalbe kadar birçok fayda sağlamaktadır. Pürüzsüz ve sağlıklı bir cilde sahip olmak için badem yağı kullanılmalıdır. A, B ve E vitaminleri açısından zengin olan badem yağı, göz çevresindeki mor halkaların yok edilmesini sağlamaktadır.

Badem Nasıl Tüketilmelidir?

Sağlıklı beslenmeye özen gösterenler, bol badem tüketimine önem vermektedir. Sağlıklı beslenenlerin beslenme programları içerisinde badem mutlaka bulunmaktadır. Kuruyemiş olarak görülen badem, çoğunlukla çiğ olarak tüketilmektedir. Hiçbir işlemden geçmemiş olan çiğ badem, afiyetle yenilebilmektedir. Yemeklerin içine konulabileceği gibi tatlıları süslemek için bademden faydalanmak mümkündür. Kötü huylu kolesterolü olanlar, badem tüketimine önem göstermelidir.

Bademi Fazla Tüketmenin Zararı Var mıdır?

Doğru oranda badem tüketimi, kan basıncının düzeltilmesinden kas ağrılarına kadar çok faydalıdır. Badem tüketiminde aşırılığa gidilmesi, E vitaminin aşırı alınmasına neden olmaktadır. E vitaminin fazla alınmış olması, büyük zararlara neden olmasa da ishal, şişkinlik ve mide ağrılarına yol açabilmektedir.

Badem kilo verilmesini sağlasa da fazla yenmesi durumunda kilo almayı tetiklemektedir. Günde bir avuçtan fazla badem tüketiminden sakınılmalı ve aşırılığa gidilmemelidir. İşlenmiş bademin yerine çiğ badem tüketimi önerilmekte ve aşırılığa gidilmesi durumunda çiğ badem daha az zarar vermektedir. Düzenli olarak badem tüketilmesi, ciltte gözle görülebilecek iyileşmelere sebep olmakta ve sivilcilerin yok olmasını sağlamaktadır.

Badem Ne Kadar Tüketilmeli?

Bademin her gün en az 15 adet, en fazla 20 adet tüketilmesi önerilmektedir. Sağlıklı bir şekilde beslenmenin önemli parçalarından biri düzenli olarak badem tüketmektir. Kilo kontrolünü ve kan şekerinin dengelenmesini sağlayan badem, kemik sağlığını da geliştirmektedir. Bademin kavrulması polifenol içeriğini düşürüyor olmasından dolayı çiğ olarak tüketilmesi tavsiye edilmektedir.

Sağlıklı yağ açısından zengin olan badem, kişiye tokluk hissi vermektedir. Kilo vermek isteyenlerin diyet listesinde mutlaka badem bulunmalıdır. Kaliteli proteinler içeren badem, uzun süre tokluk hissi vermektedir. Sert bir yiyecek olan bademi çiğnemesi son derece zordur ve çiğneme duygusu tokluk hissini tetiklemektedir. Her yerde kolayca bulunabilen bademi tüketirken aşırıya kaçılmamalıdır.

Çiğ Bademin Faydaları Neler?

Kan şekerindeki ani dalgalanmaların önüne geçmek için düzenli olarak çiğ badem tüketilmelidir. Tuzsuz ve çiğ olarak tercih edilen badem, safra kesesinde oluşması muhtemel taşları engellemektedir. Baden ve zihin yorgunluğu için de badem tüketilmesi önerilmektedir. Badem alkali içermekte ve vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlamaktadır.

Kalp ve damar tıkanıklığı yaşayan hastalar, bolca badem tüketimine önem göstermektedir. Kasların kasılıp gevşemesini sağlayan badem, bağırsak hareketlerini artırmaktadır. Özellikle yoğurt ve süt tüketmeyen veganlar, inek sütüne eşdeğer olan bademi tüketerek kemik gelişimlerini olumlu anlamda etkileyebilmektedir. Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar ile birlikte bademin kolon kanserini önlediği görülmektedir. Günlük E vitamini ve magnezyum ihtiyacını, çiğ badem tüketerek almak mümkündür