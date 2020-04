İnsanları enfeksiyon hastalıklarına karşı korumakla yükümlü olan bademcikler, zaman zaman rahatsızlık verebilmektedir. Sık geçirilen enfeksiyon ve hastalıklar sonucu bademcikler iltihaplanır ve rahatsız edici bir hale gelebilir. Büyüyen ve iltihaplanan bademcik için hemen doktora başvurulmalıdır. Bademciklerde iltihaplanma yaşayan bazı hastalar konu hakkında bilgi sahibi olmak için araştırma yapmaktadır. Konu hakkında detaylı bilgiler haberimizde mevcuttur. Bademcik iltihabı, sık geçirilen enfeksiyon hastalıkları sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Boğazda ağrı, şişme, yüksek ateş gibi belirtilerle kendini göstermektedir. Bu hastalık için hastanın durumuna göre çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Bademcik iltihabına ne iyi gelir?

Bademcik iltihabı tıp dilinde tonsilin olarak adlandırılır. Bu durum çocuklar arasında daha yaygın olarak görülmektedir. Bademcik iltihabı yaş guruplarına göre değerlendirilirse 2 yaş altı ve 50 yaş üstünde nadir olarak görülmektedir. Bununla birlikte her insanın her an bademcik iltihabı yaşaması mümkündür. Bademciklerin şişmesi sonucu boğazda ağrı ve yutkunma sorunları oluşmaktadır. İlerlemesiyle birlikte yüksek ateş ortaya çıkabilir. Ayrıca baş ağrısı ve yeme problemleri ortaya çıkabilir. Bu ağrıyı hafifletmek adına bazı yöntemlerden faydalanmak mümkündür:

- Limonlu ya da sirkeli suyla ağrı ve ateşi azaltmak mümkündür. Kaynatılıp serinletilmiş olan su içine bir limon ya da biraz sirke kullanarak her 15 dakikada bir azar azar içilmelidir. Bu durum direnci artırmaktadır.

- Tuzlu su ile her gün 3 defa gargara yapmak enfeksiyon bölgesinin temizlenmesini sağlamaktadır.

- Zerdeçal ve süt enfeksiyona sebep olan bölgenin temizlenmesini hızlandırmaktadır. Bu sebeple her gece yatmadan önce bir bardak ılık süte bir tatlı kaşığı zerdeçal ekleyerek içmek rahatlama sağlar.

- Tarçın iltihaplı bölgenin şişini ve iltihabını hafifletmektedir. İki çubuk tarçını 1 bardak suyun içine atarak bir kaç dakika demlendirin. Daha sonra içebilirsiniz.

- Etkili bir antibiyotik olan sarımsak, boğaz ağrısını hafifletmektedir. İki tane ince olarak dilimlenmiş sarımsağı 1 bardak .suyla kaynatıp acı biberle karıştırarak içmek ağrıyı hafifletirken iltihabı azaltacaktır.

- Meyan kökü, ıhlamur, papatya gibi bitki çaylarını düzenli olarak tüketmek iltihabı yumuşatır ve ağrıya iyi gelir.

Bademcik iltihabı nasıl geçer?

Bademcik iltihabı öncelikle doktor tedavisi gerektirmektedir. Ancak bu süreçte çekilen ağrıların ve ateşin azalması adına çeşitli önlemler alınabilir. Bu noktada alternatif yöntemler mevcuttur. Öncelikle tedavi sürecinde sıvı gıdalarla beslenerek ağrıyı hafifletmek gerekmektedir. Bitki çayları, bol su ve çorbalar bu gıdaların başında gelmektedir. Mercimek, tavuk ve sebze çorbaları iltihabı önleyici etkiye sahiptir.

Sıvı gıdalardan birisi de taze sıkılmış meyve sularıdır. Bol c vitamini taşıyan portakal ve kivi suyu büyük fayda sağlamaktadır. Ağrıyı hafifletirken direnci artırmaktadır. Ağrının devam etmemesi ve azalması için dinlenmek önemli bir faktördür. Dinlenerek kısa sürede iltihap ve ağrılardan kurtulmak mümkün olabilir. Dinlenilen odanın havalandırılması ve temiz havanın solunması da gerekmektedir. Pis ve tozlu hava bademcikleri olumsuz etkilemektedir. Hava asılı duran tozlar bademciklere yerleşerek ağrıyı ve öksürüğü artırmaktadır. Çay, kahve, sigara, alkol ve baharatlı gıdalardan uzak durmak bir diğer önemli husustur. Uyarılar dikkate alındığı halde ağrı geçmezse en yakın doktora başvurmak gerekmektedir.

Bademcik iltihabını patlatmak mantıklı mıdır?

Bademcik iltihabı boğazda ağrıya sebep olan ve direnci düşüren bir hastalıktır. Sık enfeksiyon geçirilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Bademciklerin rahatlaması ve iltihabın azalması adına dinlenmek, vitamin içerikli besinlerle beslenmek mantıklıdır. Ancak bazı alternatif ve yararlı olmayan yöntemler denenmektedir. Bu yöntemlerden birisi de parmağı boğaza sokarak iltihabı patlatma yöntemidir.

Parmakla iltihabı patlatma yöntemi oldukça zararlı ve risk taşıyan bir yöntemdir. Bademcikler içerisinde pis kan ve iltihap bulunmaktadır. Doktor kontrolü olmadan patlatılması ise çeşitli hastalılara ve enfeksiyonlara sebep olmaktadır. Bu sebeple mantıklı bir yöntem değildir.

Bademcik iltihabını temizlemek mantıklı mıdır?

Bademcikler, ağrıyı hafifletmek ve rahatlamak adına çeşitli yöntemlerle temizlenebilir. Bitki çayları, limon ve su karışımı ve tuzlu gargara yöntemleri bunlardan biridir. Bu yöntemleri denemek gerekmektedir. Böylece boğaz bölgesinin kuruması, tahriş olması engellenmektedir. Tedavi süreci hızlanarak kolay bir şekilde iltihap kurutulmaktadır. Çeşitli yöntemleri kullanarak bademciklerin temizlenmesi gereklidir.

Bademcik iltihabını boşaltmak mantıklı mıdır?

Bademcik iltihabı öncelikle doktor kontrolünde ilaç tedavisiyle kurutulmalıdır. Doktorun tavsiye ettiği antibiyotik ve ilaçlar tedavi sürecinin tamamlanmasını sağlamaktadır. Ancak bazı durumlarda iltihabı boşaltmak hastanın kendi kendine yapması mümkün olmayan bir durumdur. Bazı riskler doğurabilen bu durum, daha büyük sorunlara da yol açabilir.

Doktor dışında herhangi birinden yardım alarak bademcik boşaltmak uygun ve mantıklı bir durum değildir. İlaçla tedavinin mümkün olmadığı durumlarda doktorlar operasyonla bademcikleri boşaltmak ve taşları almak gibi yöntemlere başvurmaktadır. Vücutta koruyucu görev yapan bademciklerin alınması ise hastaları tedirgin etmektedir. Bademcikler insanlarda enfeksiyonlara karşı koruyucu görev üstlenmektedir. Alınması halinde vücut enfeksiyonlara açık hale gelebilir. Ancak hasta için risk oluşturması halinde alınmalıdır.

Bademcik iltihabını kurutmak mantıklı mıdır?

Bademciklerin alınması, hastanın risk taşıması halinde gerçekleşen bir yöntemdir. Ancak çoğu zaman doğal yöntemlerle ya da ilaç tedavisiyle kurutulmaktadır. Doktor kontrolünde ilaç tedavisiyle kurutma dışında zerdeçal gibi bitkisel yöntemler de tercih edilebilir. Ayrıca bir bardak suyla kaynatılan ve acı biber karıştırılarak kıvama getirilen sarımsak düzenli olarak içilirse kısa sürede faydası gözlenmektedir. Bademciklerin kurutularak tedavi edilmesi olası enfeksiyon risklerini de ortadan kaldırmaktadır.