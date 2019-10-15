Darüşşafaka Tekfen, 7DAYS EuroCup C Grubu 3. hafta maçında İspanya temsilcisi Joventut Badalona’ya konuk olacak. Organizasyonda yaptığı ilk 2 maçı kazanan Darüşşafaka Tekfen, 6 takımın yer aldığı C Grubu’nda ilk sırada bulunuyor. İlk hafta maçında Cedevita Olimpija’yı 79-73 yenen yeşil-siyahlı ekip, ikinci müsabakasında ise Nanterre 92’yi 72-65 mağlup etti.

Badalona - Darüşşafaka Tekfen maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Badalona Olimpik Salonu’nda oynanacak karşılaşma bu akşam TSİ 21.45’te başlayacak. Mücadele S Sport 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Grupta çıktığı 2 karşılaşmada birer galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Joventut Badalona ise averajla 2. sırada yer alıyor.

İki takım ULEB Avrupa Kupası’nda 3. kez karşılaşacak. Organizasyonda 2004-2005 sezonunda İstanbul’da yapılan maçı Darüşşafaka Tekfen 75-65, İspanya’da oynanan karşılaşmayı ise Joventut Badalona 93-78 kazanmıştı.