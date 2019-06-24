Bachirou’dan haber bekleniyor

Yeni sezon öncesinde orta saha hattını güçlendirmek için çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar, İsveç Ligi ekibi Malmö’nün Komolarlı yıldızı Fouad Bachirou’yu gündemine almıştı.

29 yaşındaki ön libero için menacerler aracılığıyla ilk temasını kuran Beşiktaş’ın, hem oyuncunun kulübü hem de temsilcisinden maliyet raporu istediği kaydedildi. 2 sezondur Malmö’de forma giyen deneyimli futbolcu, geçen dönem kulübünde 19 karşılaşmada forma giymişti.

Başarılı isim, daha önce; IFK Malmö FK, Östersunds ve Greenock Morton formalarını da giymişti.