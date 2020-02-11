Bacak İnceltme Diyeti Nasıl Yapılır?

Bacak inceltme diyeti; bazı besin ögeleriyle yapılan bir diyettir. Bacaklardaki yağ yakımını arttıracak olan bu diyetlerin, spor ile desteklenmesi yağ yakımı adına faydalı olacaktır. Vücut içerisindeki yağ yakımını destekleyecek olan besinler; elma, kuru baklagiller, armut, esmer pirinç, brokoli gibi besinlerdir. Bunların yanı sıra; badem, kinoa, yulaf, greyfurt, enginar, ahududu, bezelye, böğürtlen ve çilek gibi besinler bacak inceltme diyetinde yer alması gereken besinlerdir. Bu besinleri tüketerek bacak inceltme diyeti yapılabilir.

Bacak İnceltme Diyeti Yapanlardan Tavsiyeler

Bacak inceltme diyeti yapan kişilerden tavsiye almak çok önemlidir. Bu tavsiyeler aşağıdaki gibi olacaktır;

- Öğünlerden doyup kalkmak oldukça önemlidir. Bu durum tıka basa olacak şekilde olmamalıdır. Bu sayede hem sindirim sistemi problemleri yaşanmaz hem de çok kalori alınmaz. Yüzde seksen kuralı akıllardan çıkarılmaması gereken bir husustur.

- Basit şeker alımı kısıtlanmalıdır. Sağlıklı seçenekler her zaman aklın bir köşesinde bulunmalıdır. Örnek olarak çay veya kahve şekersiz içilemiyorsa yanlarında hurma, erik, kuyu kayısı gibi doğal tatlandırıcılar tüketilebilir.

- Kişinin kafein ile arası iyiyse seçimini hafif içimli tohum yeşil çayı veya yeşil kahveden yana kullanmak doğru olabilir. Bununla beraber karaciğer yağlanmasına karşı olumlu etkileri bulunur. Kahve seviliyorsa bir başka seçenek olarak filtre kahve tercih edilebilir.

- Bunun yanı sıra bu tavsiyelerle beraber bazı egzersizleri yapmak yağ yakımı için çok önemlidir. Egzersizler hakkında bilgi vermek yararlı olacaktır.

Sandalye Egzersizi

Baldırların incelmesi ve calf adı verilen kasların çalıştırılması adına alt bacak egzersizlerine ağırlık verilmelidir. Sandalye egzersizi sayesinde üst bacakları ve baldırların inceltilmesi mümkündür.

Lunge Egzersizi

Ayakta dik bir biçimde dururken bir ayağın önde doğru getirilmesi ve geride kalan ayağın ise geriye doğru esnetilmesi gerekir. Dizler yere değmeyecek bir pozisyonda iki saniye kadar bekletilir. Daha sonra ise başka bacağa geçilmelidir. 3x15 tekrar yaparak bacaklardaki selülit oluşumunun da engellenmesi bu hareketle mümkündür.

Side Lunge Egzersizi

Ayaklar; bel hizasında açılır. Daha sonra sağ tarafa eğilinir ve vücut yere doğru eğilir. Vücudun üst bölümünün dik olmasına dikkat edilmelidir. Bacaklardan güç alıp ilk pozisyona dönülür. Hareket, diğer ayakla 3x15 tekrar ile devam ettirilir.

Sumo Squat Egzersizi

Dik bir biçimde ayaktayken ayaklar kalça genişliğinden biraz daha fazla olacak biçimde iki yana açılmalıdır. Yavaş oturur biçimde aşağı inilmeli, iki saniye bekledikten hemen sonra başlangıç durumuna dönülmelidir. 3x15 tekrar ile çalışılacak bu hareket sayesinde iç bacak çalıştırılmış olacaktır. Kalça için etkili bir hareket olan bu egzersiz, bacakların incelmesinde büyük rol oynayacaktır.

Bridge Egzersizi

Yere sırtüstü uzanılmalı ve ayaklar yere doğru kırılmalıdır. Karın kaslar sıkılı biçimde kalçadan itibaren vücudun yukarı doğru kaldırılması gerekir. 3x15 tekrar şeklinde uygulanabilir. Bu hareket sayesinde kalça ve bacak bölgesi çalıştırılmış olur.

Fire Hydrant Egzersizi

Yer üzerinde ellerin ve ayakların üstünde durulur. Eller, omuz genişliğinde ve hizasında, dizler ise kalçanın altında ve 90 derece şeklinde olmalıdır. Sırtın dik olması, karın kasların kasılı, kalça sabit bir biçimde sağ kalça vücudun sağ bölümüne kaldırılır, sağ dizin kalça seviyesine dek esnetilmesi gerekir. Sağ diz yere değmeyecek biçimde yere indirilir. Diğer bacak adına da tekrar yapılmalıdır. Bunun sayesinde hem karın kasları hem de dış bacak kasları ve kalça bölümü çalıştırılmış olunur.

Standing Leg Raise Egzersizi

Ayakta dik ve düz bir biçimde pozisyon alınmalıdır. Eller kalçada olacak biçimde, dizler bükülmeyerek sağ ayak ve sağ diz bükülmeden yana havaya kaldırılmalıdır. Vücudun dikliği bozulmadan özen gösterilmelidir. Hareket bir bacakla bitirildiği zaman diğer bacağa geçmek doğru olacaktır. Bu hareketin 3 set ve 10 tekrar şeklinde yapılması faydalı olabilir. Kalça ve bacak bölgesinin çalıştırılıp sıkılaşması sağlanır.