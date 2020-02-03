Bacak Ağrısına Ne İ̇yi Gelir? Nasıl Geçer? Yöntemleri Neler?

Bacak Ağrısı Neden Olur?

1- Sinirlerin sıkışması: Bacak ağrısındaki en büyük nedenlerden biri, sinirlerin sıkışmasıdır. Genellikle ani ve ters bir hareket yapıldığında ortaya çıkar.

2- Kasları aşırı zorlamak: Spor ya da egzersiz yaparken bacakları ve eklemleri aşırı zorlamak kas ağrılarına sebebiyet verebilir. Özellikle bacaklardaki kaslar, vücudun genelindeki en büyük kas kütlesi olduğu için bu bölgenin aşırı zorlanması, çeşitli rahatsızlıklara da doğrudan neden olabilir.

3- Damar tıkanıklığı: Sigara ve alkol gibi zararlı alışkanlıkların aşırı tüketimi, aşırı kilolu olmak ve hareketsiz bir yaşam stilini benimsemek, damar sertliğine ve tıkanıklığına neden olabilir. Bu da şiddeti hastadan hastaya farklılık gösteren bacak ağrılarını tetikler.

Çocuklarda Bacak Ağrısı

Belirgin dönemlerde çocuklarda bacak ağrısı şikayetlerinde artış gözlemlenmektedir. Özellikle ergenliğe geçiş dönemlerinde tıp literatüründe ''büyüme atağı'' olarak adlandırılan durum, bu ağrıların ortaya çıkmasında etkendir. Söz konusu ağrılar, iki günden daha uzun sürebilir. Büyüme evresi tamamlandıktan sonra kendiliğinden geçer.

Bacak Ağrısına Neden Olan Hastalıklar

Birçok hastalık bacak ağrısına doğrudan ya da dolaylı olarak etki edebilir. Özellikle yetişkinlerde görülen bu rahatsızlıklar, doktor gözetiminde muayene edilmeli ve ağrının yeri tam olarak saptanmalıdır.

1- Bel Fıtığı: Bel bölgesinde ortaya çıkan fıtık hem beli hem de çevresini etkiler. Beldeki sinirler bacaklara bağlı olduğu için, kişiler eğilip kalkarken ya da yürürken dahi şiddetli bacak ağrıları hissedebilir.

2- Şeker Hastalığı: Pankreasın yeteri kadar insülin salgılayamaması sonucu ortaya çıkan diyabet rahatsızlığında bacak ağrısı şikayetleri büyük oranda görülüyor. Bacaklar gün içerisinde sıklıkla uyuşur ve kısa süreli kramplar ortaya çıkabilir.

3- Huzursuz Bacak Sendromu: Diskleri ve omuriliği doğrudan etkileyen huzursuz bacak sendromunun ileri safhalarında bacak ağrısı semptomları gözlemlenmektedir. Hastalığın tedavi altına alınmasıyla birlikte bu yöndeki şikayetlerde de azalma görülür.

Bacak Ağrısı Nasıl Geçer?

1- Sıcak ve tuzlu su: Uzun süreler boyunca ayakta durarak çalışmak zorunda kalan kişilerde hem ayak hem de bacak ağrıları gözlemlenmektedir. Günün sonunda ılık ya da sıcak suda ayaklar on - on beş dakikalık sürelerde bekletilebilir. Suyun içerisine eser miktarda tuz da atılabilir.

2- Ortopedik ayakkabılar giymek: Kadınlarda topuklu ayakkabı giymek, uzun vadede bacak ağrılarını tetikleyebilir. Erkeklerde ise ucuz ve tabanı ince olan ayakkabılar aynı semptomların tekrar tekrar nüksetmesine neden olmaktadır. Bu nedenle ortopedik tabanlı ayakkabılar giymeye özen gösterilmelidir.

3- Yürüyüş yapmak: Aşırı zorlamalar gibi vücudu uzun süre hareketsiz bırakmak da bacak ağrısına neden olabilir. Özellikle krampa bağlı nedenler birçok eklemde bu şikayetlerin görülmesine sebebiyet veriyor. Bunu en aza indirgemek için haftanın en az üç günü birer saat arayla yürüyüş yapılması öneriliyor.

Bacak Ağrısına Ne İyi Gelir?

Spor ve egzersizler yapmak, vücudun tümünün çalışmasını sağlar. Bu da başta bacak ağrısı olmak üzere birçok farklı uzuv ve eklemlerde görülen ağrıların giderek azalmasını olanaklı hale getirir. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi, ağrıların şiddetli olduğu bölgeleri fazla zorlamamaktadır. Özellikle ağrıların akut seviyeye vardığı dönemlerde, yapılacak ters bir hareket söz konusu ağrıların daha da şiddetlenmesine neden olabilir.

Bacak Ağrısına İyi Gelen Gıdalar

Sağlıklı ve düzenli beslenmeye maksimum oranda özen gösterilmelidir. Kırmızı ve beyaz et tüketimine ağırlık verilmeli ve haftada en az üç gün tüketilmelidir. Kahvaltı öğününde ise zeytin, yumurta ve bal gibi doğal içerikli ve vitamin seviyesi yüksek gıdalar tercih edilmelidir.



