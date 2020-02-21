STAR TV'nin en beğenilen dizilerinden biri olan Babil yine çok özel bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Sevilen dizi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Babil dizisinin 6.bölümünde başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getirdi. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buldu. Peki Babil 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Babil yeni bölüme dair merak edilenler.

Babil 6. bölümde ne oldu?

Başarısızlıkla sonuçlanan kaçış planı İrfan ve Süleyman'ı bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Süleyman İrfan'ı sevdikleriyle cezalandırırken, Egemen de bu öfkeden nasibini alıyor. İrfan, başına gelenlerden sorumlu tuttuğu Ayşe'yle kozlarını paylaşırken; Deniz için kırılan umutlar, İlay'ın masaya koyduğu fikirle yeniden yükseliyor. Kudret'in İlay'ın ofisini patlatması beklenmedik sonuçlar doğururken, Hakan karşısında İrfan'ı buluyor.

Babil 7. bölüm fragman yayınlandı mı?

Babil yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandıktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Babil dizisinin konusu ne?

Oğlu büyük bir hastalık geçiren İrfan’ın bir an önce ameliyat ve tedavi için gereken parayı bulması gerekmektedir. Bir ekonomi profesörü olsa da bugüne kadar parayla ilkeli bir ilişki kuran İrfan, çoktan geçtiğini zannettiği hayatın en ağır sınavıyla karşı karşıyadır.

Oğlunu kurtarmak için savunduğu tüm değerlerle çatışmaya girmesi gereken İrfan’ın bu sınavda boş kağıt verme şansı yoktur. Artık onun değil, oğlunun hayatı söz konusudur. İrfan, gereken parayı bulmak için “gereken her şeyi” yapmaya hazır olmalıdır. Üstelik bu yol, daha önce hiç yürümediği bir yoldur.

Babil dizisi hangi gün yayınlanıyor?

İzleyicilerin heyecanla ve yeni bölümü merakla beklediği Babil dizisi Cuma akşamları saat 20.00'de Star TV ekranlarından yayınlanıyor.

Babil dizisi oyuncu kadrosu

Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel’in kaleme aldığı, Babil dizisi her hafta Cuma günleri ekranlara geliyor. Heyecanla takip edilen dizinin kadrosunda Halit Ergenç, Aslı Enver, Ozan Güven, Birce Akalay gibi isimler bulunuyor.