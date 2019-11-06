Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı!

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Liverpool'un Beşiktaş'ın 8-0 mağlup ettiği maçın yıldönümünde paylaşım yaptı.

06 Kasım 2019, Çarşamba 17:50
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Babel'in paylaşımı Beşiktaşlıları kızdırdı!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile karşılaşacağı maç öncesi Babel'den sürpriz paylaşım geldi.

Hollandalı yıldız, Liverpool'un Beşiktaş'ın 8-0 mağlup ettiği maçın yıldönümünde paylaşım yaptı.

İlk paylaşımında tarihi hata yapan Babel, maçın tarihini yanlış yazdığını belirterek yeni bir paylaşım yaptı: "Pardon 2007 olacaktı."

Babel, 2007 yılında Liverpool'un Beşiktaş'ı 8-0 yendiği maçta 63. dakikada oyuna girmiş ve 2 gol kaydetmişti.

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Öte yandan Ryan Babel gelen tepkilerin ardından hesabını kilitledi ve bu paylaşımı sildi.


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