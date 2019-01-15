Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in, Şenol Güneş'le yaptığı son görüşmenin tansiyonu yükselttiği ve Babel'in takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi. Sezonun ilk yarısında sözleşmesini uzatmak isteyen ve 3 milyon Euro yıllık ücret talep eden Babel, olumsuz cevap alınca sahada beklenen performansı göstermemişti. Başakşehir maçının devre arasında Teknik Direktör Şenol Güneş'le tartışma yaşayan Babel, kulüpte satılacaklar listesine konmuştu.

Tüm bu gelişmelerin ardından tecrübeli teknik adam son kez Babel'le masaya oturdu ve performansını artırması konusunda telkinde bulundu. Güneş, görüşmede yıldız futbolcuya "Eğer yüzde 100 performansını veremeyeceksen hiç vakit kaybetme, git" dedi. Ryan Babel ise performansının finansal talepleriyle orantılı olduğunu söyleyince tansiyon tekrar yükseldi.

Hollandalı oyuncunun cevabıyla ipleri atan Şenol Güneş, yönetime Babel'in gönderilmesi konusunda rapor verdi.

Bunun üzerine İngiltere Premier Lig ekibi Fulham ile resmi görüşmeler başladı.

İngiliz ekibi kiralık istediği futbolcu için kapıyı 1 milyon avrodan açmasına rağmen yapılan pazarlıklar sonucunda 32 yaşındaki Babel, 2 milyon avro karşılığında Fulham'a verildi.

Babel bu sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Yıldız oyuncunun sözleşmesi sene sonunda sona eriyor.

Kaynak: Türkiye



