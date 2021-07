Galatasaray 'da transfer döneminin en çok konuşulan bölge sol bek mevki oldu. Bir çok oyuncunun ismi geçti ama Larvin Kurzawa, Alioski ve Patrick van Aanholt öne çıkanlar oldu.

Patrick van Aanholt gibi Hollandalı olan Galatasaraylı Ryan Babel ise başarılı sol bekin sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafa, "come to Galatasaray" yazdı. Premier Lig ekibi C. Palace ile yollarını ayıran Patrick van Aanholt, serbest statüde yer alıyor.