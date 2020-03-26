Ajax forması giyen Ryan Babel'in paylaşımı hem şaşırttı hem de kızdırdı. Dünya Corona Virüs ile boğuşurken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtın paylaşım geldi.

Babel IG hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.

Corona Virüs nedeniyle tüm dünya durma noktasına gelirken Babel'in bu paylaşımı tepki çekti.

İşte bazı tepkiler...

-Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyon olsun

-Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa’da saygı kazanamıcaksın

-Öleceğiz reis beş kuruştan bile küçük olan bir virüs ile.

-Maske işine gir iyi para kazanırsın