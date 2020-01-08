Ryan Babel'in transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezonun ilk yarısı beklentilerin altında kalan Babel'in Hollanda'ya transferi artık yüksek sesle konuşulmaya başlandı.

Hollanda basınına konuşan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht Ajax ile görüşmeleri doğruladı.

"Maaşında fedakarlık yapabilir"

Haatrecht yaptığı açıklamada "Babel Ajax'a dönmeye istekli ve transferin gerçekleşmesi için maaşının bir kısmından vazgeçmeye hazır" ifadelerini kullandı. Ayrıca Hollanda'nın önemli gazetelerinden De Telegraaf'a göre bugün veya Perşembe günü kulüpler arasında 6 aylık kiralık sözleşmesi yapılması bekleniyor.

Ryan Babel sezonun ilk yarısında Galatasaray formasıyla 20 maçta forma giymiş ve 5 gol atma başarısı göstermişti.

Ryan Babel'in 2022 yılına kadar Sarı-Kırmızılı takımla sözleşmesi bulunuyor.

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