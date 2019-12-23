Babel son 8 haftada sadece 1 gol attı

Galatasaray sezon başında Falcao ile birlikte hücumda en önemli transferlerinden birini Ryan Babel ile yapmıştı. Beşiktaş'ın ardından Premier Lig'de Fulham forması giyen ancak takımı küme düşünce ayrılan 32 yaşındaki oyuncu sezona iyi başlamıştı. Hollanda A Milli Takım formasını da giyen Babel ilk üç haftada iki gol atarken daha sonra performansıyla adeta kayboldu.

Son 8 haftada sadece bir penaltı golü

Ryan Babel Süper Lig'in son 8 sekiz haftasında bir maçı cezalı, bir maçı sakat olduğu için kaçırırken diğer maçlarda sadece bir gol atabildi. Babel 10.haftada 2-0 kazanılan Ç.Rizespor maçında beri gol bulamıyor. Babel bu dönemde üç kez sarı kart görüp cezalı duruma da düştü.

9.hafta Beşiktaş 1:0 Galatasaray / 90 dakika oynadı

10.hafta Galatasaray 2:0 Ç.Rizespor / 76 dakika oynadı (1 gol)

11.hafta Gaziantep FK 0-2 Galatasaray / 79 dakika oynadı

12.hafta Galatasaray 0-1 Başakşehir / 90 dakika oynadı

13.hafta Trabzonspor 1-1 Galatasaray / sarı kart cezalısı

14.hafta Galatasaray 1-0 Alanyaspor / sakat

15.hafta Galatasaray 2-2 Ankaragücü / 90 dakika oynadı

16.hafta Göztepe 2-1 Galatasaray / 84 dakika oynadı





Şampiyonlar Ligi maçlarında net fırsatları kaçırdı

Babel bu sezon özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında da çok eleştirilmişti. Kaçan goller ve vermediği paslar yüzünden eleştirilen yıldız oyuncu sezon genelinde sadece 4 gol atabildi. Babel'in bu sezon deplasmanda gol attığı tek maç ise 3-2 biten Kayserispor mücadelesi oldu.





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