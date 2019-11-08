Babel satış listesinde

Fatih Terim'in ara transfer öncesi güncellediği oyuncu satış listesine giren son isim Babel oldu. Hollandalı oyuncunun Çin kulüplerinden birine gönderilmesi planlanıyor.

08 Kasım 2019, Cuma 06:01
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Babel satış listesinde

Galatasaray'da gözden çıkarılan son isim Ryan Babel oldu. Bu sezon Fatih hocanın vazgeçemediği isimlerin başında gelen Hollandalı futbolcunun form grafiğinin sürekli düşmesi, planların değişmesine yol açtı. 33 yaşındaki futbolcuyla bir süredir Çin kulüpleri ilgileniyordu.

Teknik direktör Fatih Terim’in hazırladığı yeni satış listesinde Babel’in de kendisine yer bulduğu, deneyimli oyuncuyu Uzakdoğu kulüplerinden birine satmayı hedefledikleri öğrenildi. Galatasaray’ın planı, Babel’den 5 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli elde edip, bu parayı transferde kullanmak.

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