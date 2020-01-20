Babel ilk maçında asist yaptı

Galatasaray'dan Ajax'a kiralanan Ryan Babel yeni takımıyla ilk maçına çıktı ve açıklamada bulundu.

20 Ocak 2020, Pazartesi 08:15 Son Güncelleme:
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Babel ilk maçında asist yaptı

Ajax'ın Sparta ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan ve 70. dakikasında oyundan çıkan Ryan Babel, maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Ajax'a geri dönmekten mutluluk duyduğu belirten Hollandalı oyuncu, "Oyuna giren taraftarın beni alkışlaması çok güzel bir jestti. Yıllar sonra böyle karşılanmak hoş bir şey" ifadelerini kullandı.

Ajaxtv'ye konuşan Babel'in bir pozisyonda gole gitmek yerine neden asist yapmayı tercih ettiği sorusu üzerine ise, "Elbette gol atmak her zaman ilk tercihim olur ancak o pozisyon asist yapmayı gerektiriyordu." şeklinde konuştu. (Akşam)

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