Babel için meydan okuma zamanı

Ryan Babel, kariyerini Galatasaray ile birlikte yeniden ayağa kaldırmak istiyor. Daha önce Türkiye’de iki farklı dönemde, Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları giyen Hollandalı futbolcu, son dönemde yaşadığı sıkıntıların ardından sarı-kırmızılı kulüple yeni bir sayfa açmak istiyor.

Geride bıraktığımız sezonda devre arası dönemde Beşiktaş’tan ayrılıp Premier Lig’e Fulham’a transfer olan ancak küme düşme üzüntüsü yaşayan Babel, Hollanda Milli Takımı’nda da bazı sorunlar yaşıyor. 32 yaşındaki futbolcu özellikle son Uluslar Ligi finalinde Hollanda’nın Portekiz’e 1-0 yenildiği maç sonrası ülke kamuoyunda epeyce sert eleştiriler almıştı. Yaşından ve son yaşadığı durumlardan dolayı Babel’in halen milli takımda ilk 11’de olması sert bir şekilde eleştirilmişti.

Devler Ligi planı

Sarı-kırmızılıların hem Şampiyonlar Ligi’ne katılacak olması hem Fatih Terim faktörü hem de Türkiye’yi çok iyi tanımasıyla tecrübeli futbolcuyu şanslı bir dönem bekliyor. Hollanda formasıyla EURO 2020 kadrosunda olmayı çok isteyen Babel, ülkesinde oluşan kamuoyu baskısını Galatasaray’da ve Şampiyonlar Ligi’nde göstereceği başarılı performansla kırmayı hedefliyor.

Özellikle büyük umutlarla gittiği İngiltere’de Fulham’la küme düştükten sonra bir boşluk yaşayan Hollandalı oyuncu, tekrar Şampiyonlar Ligi seviyesine dönmenin heyecanını taşıyor.

Sosyal medyada aktif

Ryan Babel, Galatasaray’a transfer olmasının heyecanını sosyal medyada da sık sık dile getiriyor. Sarı-kırmızılılarla başlayacağı yeni dönemi adeta bir meydan okuma gibi kabul edip, halen daha güçlü durduğunu anlatmaya çalışan Babel, fotoğraf ve video paylaşımlarıyla taraftarlara da mesaj yolluyor.

(Milliyet)