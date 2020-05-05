Babel: Eğer geri dönersem...

Ajax’a kiralık gönderilen ve Hollanda’daki sözleşmesi feshedilen Ryan Babel, “Galatasaray’a geri dönersem nasıl bir futbolcu olduğumu ve neden bu kadar değerli olduğumu göstereceğim. Kendimi değiştireceğim. Ajax’ta çok fazla sakatlık vardı. Bu nedenle kadro istikrarı olamadı. Sakatlıklar nedeniyle hep farklı yerlerde oynadım. Bir sağda, bir solda, bir ortada. Bundan oyunum da etkilendi. Galatasaray ile 2022’ye kadar sözleşmem var. Sözleşmem bitince futbolu bırakabilirim. Belki, önümüzdeki sezon da Ajax’a kiralanırım. Bunu henüz konuşmadık” dedi.