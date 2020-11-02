Babel çıkışta Diagne düşüşte

Sarı-Kırmızılı formayı giydiği ilk günden bu yana eleştirilen, 6 ayın sonunda Ajax'a kiralanan ve orada da istenmeyen adam haline gelen Ryan Babel, Galatasaray'ın yeni sezon planlarında yer almıyordu. Ancak takımdan gönderilemeyen Hollandalı yıldızı, Fatih Terim kazandı. İdman performansıyla göze giren 33 yaşındaki oyuncu, cumartesi günü Ankaragücü karşısında attığı golle galibiyeti getiren isim oldu. Bu sezon 7 maça çıkan ve 1 gol, 2 asistle oynayan Babel'in, toplamda 20 karşılaşmada görev yapması halinde sözleşmesi bir yıl daha uzayacak. Yıldız oyuncunun bu performansıyla da formayı bırakması zor görünüyor.

2018-19 sezonunun ilk devresinde Kasımpaşa, ikinci yarısında Galatasaray forması giyen ve 36 maça çıkıp, 31 gol, 6 asistle oynayan Mbaye Diagne ligde krallık tacını takmıştı. Ancak yine de Sarı-Kırmızılılar'daki performansı tatmin etmemiş ve Belçika ekibi Club Brugge'e kiralanmıştı. Bu sezon Aslan'da kalan Senegalli forvet yine hayal kırıklığı yarattı. 29 yaşındaki forvet, Ankaragücü karşısında Falcao'nun yokluğundaki fırsatı değerlendiremedi. Ligde 6 maçta da gol atamayan tecrübeli oyuncu, geçen sezon da forma giydiği ilk 3 mücadelede ağları sarsamamıştı. Son golünü 11 Mayıs 2019'da kaydeden Diagne, 541 gündür ligde fileleri havalandıramıyor.

Mehmet Çağrı Davran



