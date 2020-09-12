Babel: 8 mi seçsem 80 mi?

Gaziantep FK mücadelesinde 21 kişilik kadroda olması beklenen Ryan Babel, sosyal medyadan taraftarlara “Hangi forma numarasını seçmeliyim?” diye sordu. 11, 8, 49 ve 80 seçeneklerini sunan Babel’e, Beşiktaşlı futbolseverler tepki gösterdi.

Daha önce Siyah-Beyazlı takımda da oynayan Babel, 2007’de Liverpool’un Beşiktaş’ı 8-0 yendiği karşılaşmada görev almış ve gol de atmıştı. Galatasaraylı taraftarlar ise Babel’den 8 veya 80 numarasını seçmesini istedi.