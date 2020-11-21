Babel: '5 gün, 5 yıl gibi geçti'

Ryan Babel'in zor günleri... Gözden düştüğü Galatasaray'da son haftalardaki performansıyla büyük beğeni toplayan tecrübeli futbolcuya, Milli ara hiç iyi gelmedi. Hollanda Milli Takımı kampındayken koronavirüs testi pozitif çıkan Babel, ülkesinde karantina altına alındı. Evinde kendisini izolasyona alan ve zaman zaman semptom geçirdiği öğrenilen Babel, yaşadıklarına isyan ederek, "İzolasyonda 5. günüm, sanki 5 yıl gibi geçti" ifadesini kullandı. Ryan Babel, Galatasaray kadrosuna yeniden dahil olmak için bir sonraki testinin negatif çıkmasını bekleyecek. Hollandalı yıldızın, bu konuda kendisine önerilen iyileşme sürecine harfiyen uyduğu belirtiliyor.

Yalnızca Babel değil...

Aslan'da Babel dışında Omar Elabdellaoui'nin de Norveç Milli Takımı'ndaki testi pozitif çıkmış, ancak virüsü İstanbul'da kaptığı ileri sürülmüştü. Öte yandan Arda Turan ve ilk 11'den iki oyuncunun da Kovid-19 tedavisi sürüyor.



