Babamız deyip gönderdiler!

Denizlispor’da yol ayrımı... Ligde son iki maçını kaybeden Yeşil- Siyahlılar’da teknik direktör Yücel İldiz’in görevine son verildi.

Üstelik de Başkan Ali Çetin’in önceki gün yaptığı “2 maç kaybettik diye teknik adam gönderilmez, Yücel hoca bizim babamız. Allah ondan razı olsun” açıklamasından 24 saat sonra... Geride bıraktığımız sezon Ege ekibini şampiyon yapan ve 9 senelik Süper Lig hasretine son veren İldiz’in sözleşmesi tek taraflı feshedilirken, Denizlispor 7 haftada 8 puan toplamıştı. Horozlar milli araya 13. sırada girerken, şimdi gözler gelecek yeni hocaya çevrildi.

Adaylar yerli

Gündemdeki ilk adaylar Mesut Bakkal, Samet Aybaba, Tolunay Kafkas ve Mehmet Özdilek. Konuyla ilgili konuşan futbol şube sorumlusu Ali Fırat ise “Kötü gidişat nedeniyle hocamızla görüştük. Yollarımızı ayırmamız gerektiğini söyledik. Yücel İldiz hocamız da bunu olgunlukla karşıladı” dedi.