Dünya futboluna damga vurmuş, yolları da Türkiye'den geçmiş iki yıldız Samuel Eto'o ve Didier Drogba'nın oğulları da babalarının izinden gidiyor. Galatasaray forması da giyen özellikle Chelsea forması altında yıldızlaşan Fildişi Sahili'nin golcüsü Didier Drogba'nın oğlu Isaac Drogba İtalya'da ilk resmi maçına çıktı.

Guingamp II takımından İtalya Serie D ekiplerinden Folgore Caratese'ye transfer olan Isaac Drogba kariyerinin ilk adımlarını atarken Antalyaspor ve Konyaspor formaları da giyen Real Madrid, Inter, Barcelona formaları giymiş Samuel Eto'o'nun oğlu Etienne Eto'o ise Kamerun U20 takımıyla Mozambik karşısında iki gol kaydetti

İspanya doğumlu Etienne Eto'o, Oviedo U19 takımında yer alıyor.