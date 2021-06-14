Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü haziranın kaçında?
Babalar Günü ne zaman? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Anneler Günü gibi senede bir gün kutlanan ve babalara duyulan sevginin dile getirildiği Babalar Günü 2021 tarihi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her daim yanımızda olan babalara hediye seçenekleri araştırılırken bu anlamlı günün de tarihi kaçırılmak istenmiyor. Babalarına sürpriz yapmak isteyenler, Babalar Günü ne zaman? 2021 Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü haziranın kaçında? sorularına cevap arıyor. Bu içerikte yanıtları bulabilirsiniz.
Yılda bir gün kutlanan Babalar Günü öncesi geri sayım başladı. Hayatını adeta çocuklarına adayan babalarımızı hatırlamamıza, onların yüzünü güldürmemize vesile olan Babalar Günü, her baba ve evlat için önemlidir. Babalar Günü tarihi yaklaştıkça hem babalar hem de evlatları heyecan kaplarken Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü haziranın kaçında? sorularının yanıtları da merak ediliyor. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü bu yıl kısmen koronavirüs gölgesinde geçecek. Hakkı ödenmeyecek babalarımıza, onları sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile destek olabiliriz.
Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında?
Geçtiğimiz günlerde Anneler Günü kutlanmasının ardından gözler Babalar Günü’ne çevrildi. 2021 yılında Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.
Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü neden haziran ayında kutlanıyor?
Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.
Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.
Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.
Babalar Günü hediye önerileri
En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat
Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı
Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka
Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri
Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.
Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer
Babalar günü hediyesi seçerken asıl önemli olan babanızın neyden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşünmeniz ve onun mutlu olmasını istemeniz alacağınız hediyeyi yeteri kadar anlamlı yapacaktır.
Alternatif Babalar Günü hediyeleri:
Gömlek
Kravat
Kravat iğnesi
Kol düğmesi
Kalem (İsme özel)
Cüzdan (İsme özel)
Parfüm
Tıraş makinesi
Anahtarlık
İsme özel bardak
İsme özel mesajlı plaket
PlayStation
Teleskop
Dürbün
Saat
Kulaklık
Çanta