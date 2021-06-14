Yılda bir gün kutlanan Babalar Günü öncesi geri sayım başladı. Hayatını adeta çocuklarına adayan babalarımızı hatırlamamıza, onların yüzünü güldürmemize vesile olan Babalar Günü, her baba ve evlat için önemlidir. Babalar Günü tarihi yaklaştıkça hem babalar hem de evlatları heyecan kaplarken Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında? Babalar Günü haziranın kaçında? sorularının yanıtları da merak ediliyor. İlk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanan Babalar Günü bu yıl kısmen koronavirüs gölgesinde geçecek. Hakkı ödenmeyecek babalarımıza, onları sevindirecek bir kaç söz ya da hediye ile destek olabiliriz.

Babalar Günü ne zaman? Babalar Günü ayın kaçında?

Geçtiğimiz günlerde Anneler Günü kutlanmasının ardından gözler Babalar Günü’ne çevrildi. 2021 yılında Babalar Günü 20 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı? Babalar Günü neden haziran ayında kutlanıyor?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir. 1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

Babalar Günü hediye önerileri

En önemli aksesuarı saat olan babalar için yeni bir saat

Tüm gün ayakta durmak zorunda olan babalar için konforlu bir ayakkabı

Önümüz yaz. Rahatlıkla kullanabileceği bir şapka

Kendin yap çalışmalarını seven babalar için sevebileceği hobi malzemeleri

Nostalji seven babalar için fotoğraflarını güzelce yerleştirebileceği fotoğraf albümleri.

Babanızın baş harfine göre kol düğmesi ve ya kemer

Babalar günü hediyesi seçerken asıl önemli olan babanızın neyden hoşlandığını bilmek olacaktır. Onu düşünmeniz ve onun mutlu olmasını istemeniz alacağınız hediyeyi yeteri kadar anlamlı yapacaktır.

Alternatif Babalar Günü hediyeleri:

Gömlek

Kravat

Kravat iğnesi

Kol düğmesi

Kalem (İsme özel)

Cüzdan (İsme özel)

Parfüm

Tıraş makinesi

Anahtarlık

İsme özel bardak

İsme özel mesajlı plaket

PlayStation

Teleskop

Dürbün

Saat

Kulaklık

Çanta