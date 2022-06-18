Haziran ayı içerisinde kutlanan Babalar Günü için geri sayım sona erdi. Karşılıksız sevginin en güzel örneklerinden olan babalarımız için 20 Haziran Pazar günü Babalar Günü olarak kutlanacak. İlk arkadaşımız, her daim rehberimiz ve vazgeçilmez yoldaşımız olan babalarımız için Babalar Günü'nde onları en güzel mesajlar ile mutlu edebilirsiniz. Onların üzerimizdeki emeklerine karşılık bu özel günde onlara söyleyeceğimiz her tatlı söz, samimi ve içten minnet cümleleri onları sonsuz mutlu edecektir. Listemizdeki güzel sözlerden ilham alabilir, pek kıymetli babalarımıza bizim için yaptığı bütün fedakarlıklar için yılda 1 kez de olsa içten bir teşekkür edebilirsiniz. Sizde babanızı mutlu etmek istiyorsanız bu mesajlardan faydalanabilirsiniz. İşte 19 Haziran Babalar Günü mesajları 2022.

2022 Babalar Günü ne zaman?

Yılın en özel günlerinden biri olan Babalar Günü geldi. Hayattaki en önemli şeylerin başında gelen ailemizin direği olan babalarımızın Babalar Günü, 2022 yılında 19 Haziran Pazar günü kutlanacak.

Babalar Günü nasıl ortaya çıktı?

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Bu yüzden Babalar Günü Haziran ayında kutlanır. Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır. 1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.

1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Babalar Günü 2022 kutlama mesajları ve hediye önerileri… Anlamlı, duygusal, en güzel Babalar Günü şiirleri ve mesajları ve sözleri

Keşke sana söyleyeceklerimi en iyi kelimelerle ifade edebilseydim. Benim için yaptığın her şey için minnettarım. Senin için bulabileceğim en iyi kelimeler, seni tüm kalbimle sevdiğim! Babalar Günün kutlu olsun!

Hayatım boyunca bana öğrettiğin tüm dersleri ve güzel şeyleri hatırlıyorum. Aramızda ne kadar mesafe olursa olsun önemli değil, önemin asla azalmayacak! Babalar Günün kutlu olsun!

Evimizin yakışıklısı… Babamız canımız bir tanemiz. Bil ki seni hergün daha çok seviyoruz. Varlığınla gurur duyuyoruz. Sen bizim herşeyimizsin. Babalar Günün kutlu olsun.

Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece “BABA” derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; babam derdim canım babam seni bir gün değil her gün çok seviyorum.

İlk adımlarımı atarken ellerimden tutuyordun. Şimdi fark ediyorum ki babacığım, ellerimi hiç bırakmamışsın. Babalar günün kutlu olsun.

Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.

Canım babam! Varlığın hep yüreğimi ısıttı, bana mutluluk ve güven verdi. Seni seviyorum iyi ki varsın, Babalar günün kutlu olsun.

Keşke gülüşünü her zaman görüp, kahkahalarını her zaman duyabilseydim; ne kadar uzak olursak olalım, daima kalbimde ve düşüncelerimdesin. Seni seviyorum babacağım. Babalar Günün kutlu olsun!

Saçlarımın arasında gezdirdiğin parmaklarının sıcaklığını her zaman hissettim, zor zamanlarımda varlığından güç aldığım babacığım. İyi ki varsın... Babalar Günün kutlu olsun.

Varlığıyla bize güven ve huzur veren biricik babalarımızın babalar günü kutlu olsun.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Arkamı ne zaman sana yaslasam sanırım ki dünyayı bile fethedebilirim. Çünkü bana hep güç veriyorsun. . . Babalar günün kutlu olsun.

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Bana yaptığın dünyadaki en büyük iyilik bana dünyanın en iyi örneği olmandır. Babaların en iyisi, bu gün sadece senin.

Hiç bir şey üzmesin Seni, sakın ağlama, gözlerine yaş değmesin, gül yüzünden gülücükler eksik olmasın, kalbinden yerim eksilmesin, unutma… Sen hep benim bir tanemsin babacığım.

Babam olduğun için mutluyum, sahip olduğum en iyi arkadaşsın. Babalar günün kutlu olsun babacığım.

Evimizin güneşi bir tanesi olan canım babama kucak dolusu sevgi ve saygılarımla… Bir günümde değil her günümdesin…

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Canım babam ellerinden öper babalar gününü kutlarım. Seni çok seviyorum canım babam. Hakkını helal et, kendine de her zaman iyi bak.

Babacığım bu kutlu günde ellerinden doya doya öper gününü kutlarım. Seni çok ama çok seviyorum. Evladın.

Dünyadaki en büyük varlığım. Canım babam. Bu özel günde seni ne kadar sevdiğimi söylemek istedim. Babalar günün kutlu olsun canım babam...

Her zaman yanımda oldun. Dünyayı benim için daha iyi bir yer yaptığın için sana minnettarım! Babalar Günün kutlu olsun!Baba kelimesini düşündüğümde, birçok olumlu şey düşünüyorum. Aklımda bir babanın bu kadar harika bir görüntüsünün olmasının sebebi sensin. Babalar Günün kutlu olsun!

Sen benim babamsın hayat kaynağım hayatımda inan tek dayanağım yokluğun içimi, inan yakmakta bıraksalar beni ağlayacağım. Seni çok seviyorum, uzaklardan babalar gününü kutluyorum.

Yaşlandıkça hayatımı daha iyi hale getirmek için ne kadar fedakarlık yaptığını daha iyi fark ediyorum. Benim için yaptığın bunca şey için ne yapsam yeterince teşekkür edemem! Seni seviyorum babacığım. Babalar Günün kutlu olsun!

Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!

Biricik babama sevgilerimle!… Babalar günün kutlu olsun.

Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!

Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!

Sıcak yürekli ve sevecen olmanı seviyorum. Yumuşak ve düşünceli olmana bayılıyorum. Bir çeşit filozof, yazar, entelektüel ya da eleştirmen gibi derin düşüncelerinin olması bana ilham veriyor. Seninle ilgili daha fazlasını, hiç kimsenin göremediği ve bilmediği şeyleri biliyorum. Benim babam olduğun için her gün Tanrı'ya şükrediyorum. Seni seviyorum baba. Babalar Günün kutlu olsun!