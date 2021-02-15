Baba Thiam atıyor! Senegal coşuyor...

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de Mame Baba Thiam fırtınası esiyor. Sezon başında Samatta, Cisse, Valencia ve Ademi'nin arkasında beşinci forvet konumundaki Senegalli oyuncu, bu isimlerin tamamını geride bırakarak sarılacivertlilerin birinci golcüsü olmayı başardı. Takımın yükselişinde de Thiam'ın performansı büyük önem taşıyor.

DERBİDE FORMA GİYMEDİ YENİLMEZLİK SERISİ BİTTİ

Ligde 7-13. haftalar arasında 7 maçta 4 mağlubiyet alan Fenerbahçe, sonraki 9 lig maçında ise 8 galibiyet 1 beraberlikle adeta yeniden doğdu. 28 yaşındaki Thiam, kaleci Altay'la birlikte bu maçların tamamına 11 başlayan tek futbolcuydu. Ardından Galatasaray derbisini kulübede tamamladı ve takımın yenilmezlik serisi bitti. Karagümrük'le 11'e dönen Thiam attığı golle galibiyette önemli rol oynadı.









BABA THİAM ATIYOR SENEGAL COŞUYOR

MAME Baba Thiam, sosyal sorumluluk projelerine önem veren bir isim. Ülkesi Senegal'de kendi adına kurduğu bir vakıfta çocuklara yardımcı oluyor. Vakıf onlarca çocuğa İslam ve bilim eğitimi veriyor. Thiam ayrıca Senegal'e gönderdiği formalarla çocuklara F.Bahçe sevgisini aşılıyor. Onun gol attığı maçlarda Senegal'de büyük coşku yaşanıyor.