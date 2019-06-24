Baba-oğul şampiyonlar: Mustafa Kemal Bitim & Onuralp Bitim

Anadolu Efes, 10 yıl aradan sonra Basketbol Süper Ligi şampiyonluğuna ulaşırken, maç sonrası başka bir gurur ve mutluluk yaşanıyordu.

Efes altyapısından yetişen, 1991’den 1996’ya kadar Lacivert-Beyazlı formayı giyen ve Koraç Kupası Şampiyonu kadroda yer alan Mustafa Kemal Bitim, şimdi oğlu Onuralp Bitim’le gurur duyuyor.

Mustafa Kemal Bitim, Anadolu Efes’in Koraç Kupası’nı kazanan kadrosunda yer almıştı.

Alt yapı milli takımlarından çok başarılı olan ve geleceğin yıldız adaylarından biri olarak gösterilen 1999 doğumlu Onuralp Bitim, Anadolu Efes A takımında şampiyonluk sevinci yaşadı. Baba-oğul Bitim’ler aynı kulüpte şampiyonluk yaşayan ilk isimler oldu.

‘İçim içime sığmıyor’

Oğlu, Onuralp’i büyük bir gururla izlediğini belirten Mustafa Kemal, “Anadolu Efes bir aile. Ben de alt yapıda bütün kategorilerde oynayıp, A Takım’a çıktım ve Koraç Kupası dahil olmak üzere şampiyonluklar yaşadım. Şimdi Onuralp’i izlerken içim içime sığmıyor. Çok mutlu oluyorum. O da ilk şampiyonluğunu kazandı. Umarım, benden çok daha iyi bir basketbolcu olur, benden daha çok şampiyonluklar kazanır” dedi.

‘Şampiyon kadroda yer aldığım için mutluyum’

Final serisi bittikten sonra iki gün izinli olan ve Ümit Milli Takım kadrosuna katılacak olan Onuralp Bitim de babasının da Anadolu Efes’te yetişmiş olmasının avantajları olduğunu belirterek, “Bana verdiği tavsiyelere uymaya çalıştım. Şampiyon kadroda yer aldığım için çok mutluyum. Daha çok çalışıp, çok daha iyi yerlere gelmek istiyorum” diye konuştu.

GÖKHAN GERMAN | FANATİK ÖZEL