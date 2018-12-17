Baba, oğul rakip oldular!

Kayseri’de hafta sonu oynanan Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor futbol müsabakası sahalarda benzerine az rastlanır bir duruma sahne oldu.

Kayseri Atletikspor’da forma giyen Metin Çakıcı, babası Yusuf Çakıcı’nın Teknik Direktör olduğu Kayseri Şekerspor’a karşı oynadı. Baba ile oğlunun karşı karşıya geldiği maçta çok heyecanlı dakikalar yaşandı Mehmet Karabacak Erkilet Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada Kayseri Şekerspor rakibini 3-1 mağlup ederek A Grubunu namağlup tamamladı. Oynadığı maçların tamamını kazanan Kayseri Şekerpor U-16 takımı maç sonu büyük sevinç yaşadı. Baba oğlu bir birine rakip oldu.

"Sahada rakip, evde baba oğul "

Kayseri Şekerspor ile Kayseri Atletikspor maçında renkli görüntüler yaşandı. Renkleri ayrı olsa da gönülleri bir olan baba Yusuf Çakıcı ve oğlu Metin Çakıcı hafta sonu Erkilet Stadı 2 Nolu Sahada ligin son maçında karşı karşıya geldi. Kayseri Şekerspor Teknik Direktörü Yusuf Çakıcı Kayseri Atletikspor’da oynayan Metin Çakıcı bir birlerine rakip oldular. Baba Yusuf Çakıcı’nın takımı oğlunun oynadığı Kayseri Atletikspor takımını 3-1 mağlup etti. Sahada rakip, evde baba oğul olan Çakıcı ailesi, futbol severler için güzel bir örnek oldu.

İHA