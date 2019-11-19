B6 vitamini, aynı şekilde pridoksin şeklinde de isimlendirilen, insan vücudunda depolanmayan, suda eriyen vitaminler içerisinde yer almaktadır. Işık ve ısıya karşı duyarlı olan bu vitamin, alkali ortamlarda, güneş ışığının etkisiyle işleme ve pişirme esnasında kolayca bozulabilir. B6 vitamini ne işe yarar şeklinde soruları bulunan okurlar adına bilgi vermek yarar sağlayacaktır.

B6 Vitaminin Faydaları

B6 vitaminin yararları aşağıdaki gibi olacaktır;

- Normal glikojen ve protein metabolizmasına destek olur,

- Enerjı oluşumu metabolizmasına destek olur,

- Sistein sentezine katkı sağlar,

- Kırmızı kan hücreleri yani alyuvarların oluşumuna yardımcı olur,

- Bitkinlik ve yorgunluğun azalmasını sağlar,

- Homosistenin metabolizmasında katkı sağlar.

- Bağışıklık sisteminin normal fonksiyonlarına yardımcı olur.

B6 Vitaminin Bulunduğu Gıdalar Hakkında

Hayvansal ve bitkisel kaynaklı yiyecekler B6 vitaminini bünyesinde bulunduran besinlerdir. B6 vitamini bakımından zengin olan besinler bol bol proteini de içerisinde bulundurur. Bu sebeple gıdaların B6 içeriği ile protein miktarı aynı seviyededir. Besinler içerisinde piridoksin, piridoksamin, piridoksal şeklinde üç değişik formda bulunur.

Eğer birey, vücudunda B6 vitamininin eksikliğini hissederse ya da bundan emin olursa b6 vitamini içeren besinler tüketerek, vitamini dengeleyebilir. B6 vitamini bulunan besinler beslenme düzeni içerisinde daha fazla dahil edilerek, bu problemin üstesinden çok daha kolay bir şekilde gelmek mümkün olacaktır.

Ancak bu besinlerin herhangi birisine karşı alerjinin bulunmadığından emin olmak gerekir. Bunun dışında besinler, ölçülü ve tutarlı bir şekilde tüketilmeli ve asla aşırı şekilde tüketilmelidir. Bununla beraber hiçbir besin, başlı başına tedavi eden bir etki göstermez. Bu yüzden doktor kontrolüne de gitmek doğru olacaktır.

B6 Vitamini Olan Gıdalar

- Hayvansal kaynaklı olan gıdalardan; böbrek, karaciğer, yumurta sarısı, beyin, balık, tavuk, bira mayası, süt ve süt ürünleri,

- Bitkisel kaynaklı olan gıdalardan; avokado, bezelye, patates, yulaf ve bezelye içerisinde B6 vitamini yüksektir.

- Kırmızı et,

- İnek sütü,

- Kekik, biberiye, toz acı biber türündeki baharatlar,

- Potasyum açısından zengin olan muz,

- Sarımsak ( Yalnızca bir diş sarımsak bile gündelik gereksinimin mühim bir bölümünü yani yaklaşık olarak yüzde iki kadar B6 vitaminini karşılaşmaktadır.),

- Yumurta,

- Koyu yeşil yaprakları bulunan sebzeler,

- Ton balığı ve somon başta olmak üzre balık türleri,

- Mercimekten fasulyeye dek neredeyse kuru baklagillerin tümü,

- Fındık ve Antep fıstığı gibi türlü çerezler içerisinde B6 vitaminin bulunduğunu söylemek mümkündür.

B6 Vitamini Eksikliğinin Bulguları Neler?

Eğer insan vücudunda B6 vitamini eksiliği bulunuyorsa, bu vaziyet kendini aşağıda bulunan bulgular dahilinde kendini gösteriyor olabilir. Eğer aşağıda yer alan bulgulardan biri ya da birkaçı kişide bulunuyorsa mutlaka olarak doktora gidip, gereken ölçümlerin yaptırılması, doktorun tavsiye edeceği tedavi metotlarını, önlemlerinin uygulanmasıyla beraber bu eksikliğin yerini doldurulması gerekir.

- Cilt üzerinde sık biçimde kendini gösteren kaşıntı ve kızarıklar,

- Dudaklarda çatlama ve kuruma.

- Dil ve ağız içerisinde yaraların çıkması.

- Sık bir şekilde grip, nezle türü hastalıklara yakalanmak ve kolay biçimde iyileşmemek.

- Sık bir biçimde tekrarlanan gergin, sinirli ve mutsuz hissetme hali.

- Ortada bilinen bir neden yok iken devamlı yorgunluk, halsizlik ve bitkinlik hissi.

- Konsantrasyon ve unutkanlık eksikliği.

- Depresif ruh halleri veya direkt depresyona girmek.

- Kasların güçsüz hissedilmesi, kolun kıpırtadılmayacak derecede enerjisiz hissetme.

Bu belirtilerin görülmesi dahilinde alanında uzman bir doktora görünmek faydalı olabilir. Bununla beraber verilen tedavilerle B6 vitamini dengelenecektir.



