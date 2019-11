Karaciğer, böbrek ve tüm dokularda depolanan bir vitamindir. Bu sayede fazla B12 vitamini almak kişiye fayda sağlamaktadır. Cilt, saç ve tırnak yapısının güçlü olmasında da B12 vitamininin payı oldukça yüksektir. Kırmızı kan hücrelerinin temel yapı taşlarından birisi de B12 vitaminidir. B12 vitamini eksikliğinde ise çok ciddi rahatsızlıklar görülmektedir.

B12 Vitamini Eksikliğinde Oluşan Sağlık Sorunları

- Unutkanlık ve hafıza sorunları

- Saç dökülmesi, tırnak kırılmaları

- Güçsüzlük

- Halsizlik

- Depresyon, aşırı sinirlilik ve ruhsal .çöküntü

- Konsantrasyon bozukluğu

- Üşüme hissi

- Uyuşukluk hissizlik

- Ağız yaraları

- Cilt solgunluğu

- Kalp çarpıntısı

- Kilo kaybı

B12 Vitamini Eksikliğinde Doğru Beslenme

B12 vitamini eksikliği yaşamamak için doğru ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Doğru beslenmek için içinde b12 olan gıdalar ve besinlerin beslenme düzenine dahil edilmesi gerekmektedir. Böylece vücudun ihtiyacı olan b12 vitaminini almak mümkün olacaktır.

B12 Bakımından Zengin Besinler

Beslenme ile b12 vitamini alımını sağlamak için b12 bulunan yiyecekler listesini de çok iyi bilmek gerekmektedir. Bunlar ise şu şekilde sıralanabilirler.

Tahıl Grubu Yiyecekler: Tahıl grubunda bulunan gıdalar b12 vitamini içermektedir. Yemek üzere hazırlanmış olan bu gıdalarda bir fincanda 6 gr b12 vitamini bulunmaktadır. Günlük beslenmeye eklenecek tahılların kepekli ve az işlenmiş olması da vitamin alımını desteklemektedir. Fasulye, mercimek gibi baklagiller de b12 bakımından zengin gıdalar listesinde yer almaktadır.

Süt ve Süt ürünleri: Süt ve peynir içeriğinde b12 bulunan besinler listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Özellikle peynir, protein, kalsiyum ve b12 vitamini deposu olarak bilinmektedir.

Et: Kırmızı et grubunda bulunan etler büyük ölçüde b12 vitamin deposu olan besinlerin en başında yer almaktadır. Özellikle kırmızı et saç sağlığını destekleyecek vitaminlerin de deposudur. Tavuk, balık gibi beyaz et olarak bilinen besinler de ihtiyaç duyulan b12 vitaminini sağlamaktadır. Özellikle somon en zengin b12 kaynağı olarak tüketilebilir.

Kabuklu Deniz Canlıları: Yengeç ve ıstakoz b12 vitamin deposu olarak bilinen deniz canlılarıdır.

Yumurta: Oldukça besleyici olan yumurta b2 vitamini açısından da besin sağlamaktadır. Sağlıklı beslenme konusunda kişiye en çok fayda sağlan bir hayvansal ürün olarak tüketimi önerilmektedir.

Meyveler: Meyveler besin değerleri, lifli yapıları, ve bol vitamin sağlamaları ile beslenmenin en önemli parçasını oluşturmaktadırlar. Tüm besinlerin yanında b12 meyveler listesi içerisinde de yer almaktadır. Narenciye, muz ve avakado en çok b12 vitamini bulunan meyvelerdir. Meyveleri gün ışığının aktif olduğu gündüz saatinde tüketmek faydalı olmaktadır. Böylece gün ışığı ile birlikte meyve içerisinde bulunan b12 vitamininden maksimum derecede faydalanmak mümkün olmaktadır.

Sebzeler: Sebzeler de vitamin ve besin değeri açısından önemli bir yere sahiptir. Özellikle yeşil yapraklı sebzeler b12 zengini sebzeler olarak bilinmektedir. Ispanak, brokoli gibi koyu yeşil yaprağı olan sebzeler vücudun ihtiyaç duyduğu b12 vitaminini bulundurmaktadır.

Dengeli Beslenme İle B12 Vitamini Alımı

Yukarıda sayılan besinlerin beslenme planına dahil edilmesi oldukça önemlidir. Hem B12 vitamini eksikliğini önlemek hem de tedavi etmek için oldukça önemlidir. Yeterli miktarda bu besinlerden alınması B12 vitamini depolarının dolmasına da yardımcı olmaktadır. B12 vitamini alınması vücudun daha sağlıklı ve daha güzel görünmesine de katkı sağlayacaktır.