İnsan vücudunda sentezlense bile istenilen miktarlara ulaşmayan vitaminlerin dışarıdan takviye edilmesi oldukça önemlidir. Bu doğrultuda belli başlı bazı besin kaynakları ile beraber ilaç takviyeleri söz konusu olur. Vitaminler hücrelerin her açıdan görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için en önemli bileşenleri arasında yer alır. Bu konuda yağda eriyen ve ayrıca suda eriyen olmak üzere iki farklı vitamin türü bulunmaktadır. İnsan hayatı için önemli bir potansiyel teşkil eden bu vitaminler arasında, suda eriyenlerden biri olarak da B12 vitamini öne çıkmaktadır.

B12 vitamin eksikliği nedir ve neden olur?

Hücrelerin kendini yenilemesi ve enerji üretebilmesi ile beraber geliştirmesi açısından, en önemli bileşenlerinden birine B12 vitamini denmektedir. Aynı zamanda suda çözünebilen bir vitamin olarak da değerlendirilir. Az miktarda da olsa B12 vitamini vücutta depolanabilmektedir. Özellikle karaciğerde 2 mg kadar depolanması ile beraber, diğer farklı oranlarda 2 mg depolanarak toplamda vücutta 4 mg B12 vitamini yer alır. Hayvansal gıda olarak öne çıkan B12 vitamini, günlük olarak mutlaka düzenli şekilde alınmalıdır.

Genelde yapılan diyet ile beraber bazı nedenlerden dolayı yaşanan B12 vitamin eksikliği belli başlı bazı sorunlar çıkarabilmektedir. Özellikle diyet başta olmak üzere vegan yaşam süren kişilerde B12 vitamin eksikliği yüksek oranda çıkmaktadır. Bu doğrultuda tüketilmesi gereken belli başlı bazı besin kaynakları bulunmaktadır. Bu kaynaklar üzerinden B12 vitamini eksikliğini gidermek mümkün olur. Özellikle belli başlı bazı görevleri ile beraber B12 vitamini büyük öneme sahiptir.

- Kandaki kırmızı hücrelerin üretimini sağlar.

- Sinir hücrelerinin çevresini saran myelin kılıflarının sentezine olanak verir.

- Amino asit ile beraber vücutta sentezlenen B12 vitaminlerinin emilimi noktasında görev alır.

Bu gibi önemli görevler ile beraber fonksiyonel açıdan aynı zamanda, hücrelerin yenilenmesi ve görevini yapabilmesi noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

B12 vitamin belirtileri ve tedavisi nedir?

Belli başlı bazı belirtiler ile insan vücudunda B12 vitamini eksikliği ortaya çıkabilmektedir.

- Kansızlığa bağlı olarak çarpıntı, efor kaybı, çabuk yorulma, konsantrasyon kaybı ve halsizlik,

- Dilde kızarıklık ve yanma hissi,

- Ağız içinde yaralar ve bacaklarda kasılma,

- İshal,

- 65 yaş üstü bireylerde hafıza kaybı ve depresyon,

- Hücrelerin sentezlenememesi,

- Metabolizmanın yavaşlamaya başlaması,

Bu gibi belirtiler ile beraber B12 vitamin eksikliği ortaya çıktığını anlamak mümkün. Böyle durumlarda yapılması gereken öncelikle uzman bir doktora başvurmaktır. Yapılacak olan test ve tahliller ile beraber bunun neden kaynaklandığı ortaya çıkarılır. Daha sonra duruma bağlı olarak dil altı tabletleri doktor kontrolü altında önerilmektedir. Daha yüksek orandaki B12 vitamini eksikliği ile beraber, iğne üzerinden B12 vitamin takviyesi yapılabilmektedir. Verilecek olan tablet ve haplar ile beraber iğne konusunda, yeterli olması gereken doz doktor kontrolü eşliğinde ele alınır ve periyodik olarak hasta için sunulur.

B12 vitamin eksikliğini gidermek için yenilmesi gereken yiyecekler nelerdir?

Sağlıklı bir insan vücudundaki B12 vitamini referans aralığı, ‘150 pg/ml’ civarındadır. Eğer bu miktar sağlıklı bireyde, ‘80 pg/ml’ altına düşerse o zaman mutlaka takviye yapılması gerekir. Bu doğrultuda pek çok farklı nedenden dolayı B12 vitamin eksikliği yaşanabilmektedir. Dengesiz beslenme, omeprazol, metmorfin gibi ilaçların kullanımı ile bu sorun ile karşı karşıya kalmak mümkün. Böyle durumlarda yapılması gereken B12 vitamini eksikliğini giderecek olan besin kaynaklarının dengeli ve düzenli şekilde tüketilmesidir.

- Karaciğer ve dalak gibi sakatat türleri,

- Karides, midye ve istiridye,

- Ton balığı, alabalık ver ringa ile uskumru gibi balık çeşitleri,

- Yoğurt, peynir ve süt,

- Özellikle yumurta B12 vitamini için en önemli kaynaklar arasındadır,

Bu gibi besin kaynaklarını düzenli olarak tüketmek B12 vitamin eksikliğini giderme noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Tabii bu konuda mutlaka meydana gelen belirtiler üzerinden doktora başvurmak ve test yapılması oldukça önemlidir.