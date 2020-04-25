B vitamini, birlikte B-kompleks vitaminleri olarak bilinen birkaç farklı vitamin türünü ifade eder. B vitamini kompleksinde 8 çeşit vitamin vardır: tiamin (B1), riboflavin (B2), niasin (B3), pantotenik asit (B5), piridoksin (B6), biyotin (B7), folat (B9, olarak da bilinir) folik asit) ve kobalamin (B12). Bu sekiz B vitamininin her biri vücutta önemli roller oynar. Vücudunuzun birçok fonksiyonunu destekleyen kimyasal reaksiyonları sürmek için B vitaminleri gereklidir. Örneğin, hücreler şeker, yağ asitleri ve diğer besin maddelerinden enerji üretmek için B vitaminleri kullanır. Dolayısıyla B-kompleks vitaminleri olmadan, insan vücudu iyi bir işlev göremez.

B12 eksikliğinde neler olur?

B vitaminleri suda çözünen vitaminlerdir. Bu nedenle vücudunuzun kullanmadığı fazla B vitaminleri idrar yoluyla atılır. Bu, vücudun B vitaminlerini uzun süre kolayca depolayamayacağı anlamına gelir. Bu nedenle, eksikliği önlemek için beslenmenizden veya B vitamini takviyelerini düzenli olarak tüketmek özellikle önemlidir.

B12 eksildiğinde neler görülür?

B vitamini, vücudun beyninizin çalışması için gereken özel kimyasallar olan nörotransmitterleri (dopamin gibi) oluşturmasına yardımcı olur. Vücudunuzun kırmızı kan hücresi yapmasına yardımcı olur. Bağışıklık sistemi antikorlarının doğru çalışmasına yardımcı olur. Akciğer kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

B9 Vitamini ise vücudun DNA (genetik materyal) yapmasına ve onarmasına yardımcı olur. Vücudunuzun kırmızı kan hücresi yapmasına yardımcı olur

Hamilelikten önce (hamilelik sırasında olduğu gibi) yeterli miktarda B9 takviyesi spina bifida gibi nöral tüp defektleri olan bir bebek doğurma riskini önemli ölçüde azaltır.

B12 eksikliğinin fiziksel belirtileri nelerdir?

B12 vitamini vücudun DNA (genetik materyal) yapmasına ve onarmasına yardımcı olur. Vücudunuzun kırmızı kan hücrelerini ve sinir hücrelerini yapmasına yardımcı olur. Sağlıklı saç, cilt ve tırnakları desteklemeye yardımcı olur. Hem sağlam bir beden hem de zihin için gerekli olan vitaminler söz konusu olduğunda, B vitaminleri göz ardı edilemez.

Örneğin, B12 vitaminin yetersiz alınması enerji düşüşüne sebep olabilir. B9 vitaminin eksikliğinde ağızda yaralar ve dilde şişme görülür. B6 vitaminin eksikliğindeyse vücut pul pul dökülür. Ancak bunlar B vitamini eksikliğinin tek belirtisi değildir. İşte B vitamini eksikliği belirtilerinin daha eksiksiz bir listesi.

B12 eksikliğinde vücuttaki belirtiler nelerdir?

B6 eksikliği belirtileri şunları içerir:

- Enfeksiyonlardan daha sık hastalanmak (çünkü B6 bağışıklık sisteminizi desteklemeye yardımcı olur)

- Cildinizde ağzınızın köşelerinde çatlak veya yaralar oluşması

- Dilin şişmesi

- Yorgunluk

- Ellerinizde ve ayaklarınızda uyuşma veya karıncalanma hissi

- Depresyon, kaygı ve veya sinirlilik

- Genellikle yüzde görülen kırmızı, kaşıntılı bir döküntü

B9 eksikliği belirtileri şunları içerir:

- Yorgunluk

- Daha gri saç

- Ağız yaraları

- Şişmiş bir dil

- Zayıflık

- Nefes darlığı

- Soluk ten

- Sinirlilik

B12 eksikliğinde görülen belirtiler nelerdir?

B12 eksikliği belirtileri şunları içerir:

- Ellerinizde ve ayaklarınızda uyuşma veya karıncalanma hissi

- Yorgunluk

- Zayıflık

- Ağız yaraları

- Duygudurum değişiklikleri

- Bulanık görüş

- Nefes kaybı

- Baş dönmesi

- Soluk ten

B12 eksikliğinde beslenme

B vitamini eksikliği, kalp sağlığınızı, beyin sağlığınızı, zihinsel refahınızı ve daha fazlasını etkileyebilecek çeşitli hastalık ve durumların riskini artırabilir. Örneğin, hem B9 hem de B12 eksikliği bazı durumlarda anemiye neden olur. Sağlıksız beslenme, aşırı alkol tüketimi, çeşitli ilaçların kullanımı B vitaminin eksik olmasına neden olur.

Vücudunuz doğrudan B vitaminleri üretemez. Ancak bu genellikle bir sorun değildir çünkü vücudunuz yediğiniz yiyeceklerden B vitaminleri alır. Sağlıksız beslenen kişilerdeyse B vitamini eksikliği görülür. B vitamini bulunan besinler şu şekildedir:

B6 Vitamini - Et, balık, baklagiller, fındık, muz, patates

B9 Vitamini - Yapraklı sebzeler, baklagiller, narenciye

B12 Vitamini - Et, balık ve diğer hayvansal ürünler



