Hem fiziksel hem de psikolojik faydaları ile birlikte B vitamini olan gıdalar sıklıkla tüketilmelidir. Başta bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve vücudu hastalıklara karşı koruması ile B vitamini son derece faydalıdır. Beslenme uzmanlarının sıklıkla önerdiği B vitamini zengini besinler hem yetişkinler hem de çocuklar tarafından tüketilmelidir. B vitamini eksikliği birçok kronik hastalığın hıza yayılmasına neden olurken depresyon riskini de büyük oranda arttırmaktadır.

B vitamini Zengini Besinler ve Faydaları

1- Fasulye ve mercimek: Akşam yemeklerinin vazgeçilmez iki lezzeti arasında bulunan fasulye ve mercimek ilk seçenekleri oluşturuyor. Sindirimi oldukça kolay olan ve vücut içerisinde biriken kötü gazların dışarı atılmasını kolaylaştıran bu besinler hazımsızlık problemine de iyi geliyor.

2- Kırmızı et ve balık: Hem kırmızı etlerin her çeşidinde hem de balıkta büyük oranda B6 ve B12 vitaminleri bulunuyor. Kırmızı et haftada bir kez tüketilebilirken, balık en az haftada iki gün tüketilebilir. Hafızayı güçlendiren ve alzheimer riskini yarı yarıya düşüren balıklar, tam bir vitamin ve protein deposu olarak görülüyor.

3- Yumurta: Kahvaltılarda yenen yumurta birçok vitamini içerdiği gibi B vitamini de içermektedir. Çok pişmiş yerine rafadan yapıldığı takdirde içindeki vitaminler çok daha yoğun olarak vücuda aktarılır. Yumurta aynı zamanda tok tuttuğu için diyet listelerinde de sıklıkla yer almakta, hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenlerin bu taleplerini karşılamaktadır.

B vitamini İçeren Meyveler ve Faydaları

1- Muz: Muz, büyük oranda fiber içeren bir meyvedir. Sporcuların bir numaralı tercihi olan muz, aynı zamanda doğal bir enerji kaynağıdır. Sabahları aç karnına tüketildiği takdirde vücudun ihtiyaç duyduğu protein oranının yarısını karşılar. Kalp sağlığına dikkat edenlerin de sıklıkla tükettiği muz, aynı zamanda yükse potasyum kaynağı olduğu için kas sağlığına da iyi gelmektedir. Sporcular çeşitli egzersizlerden sonra bir adet muz yiyerek kas yıpranmalarının önüne geçebilir.

2- Narenciye: Narenciye B vitamini olan meyveler listesinde yer alan bir diğer seçenektir. Kanı temizler ve kötü kolesterolün hızlı bir şekilde vücuttan atılmasını sağlar. Göz sağlığı açısından en az havuç kadar faydalıdır. Başta portakal ve mandalina olmak üzere tüm narenciye meyveleri kış aylarında sıklıkla tüketildiği takdirde grip ve nezle olma riskini de en aza indirgiyor. B vitamini açısından zengin olan diğer narenciye meyveleri sırasıyla greyfurt, turunç ve limondur. Limon, salatalarda ve çorba gibi sıvı gıdalarda kullanılabilir.

3- Avokado: Avokado, faydaları bilindiği takdirde mutlak surette tüketilen bir diğer meyvedir. Özellikle son beş yıl içerisinde avokado yiyenlerin sayısında hızlı bir artış gözlemlendi. Yüksek düzeyde antioksidan içerdiği için her yaş grubu tarafından haftada en az bir tane avokado tüketilmelidir. Hem kalp hem de damat sağlığını koruduğu için beslenme uzmanları ve diyetisyenler tarafından diyet listelerine ve programlarına da ekleniyor.

B vitamini Olan Sebzeler ve Belli Başlı Faydaları

1- Ispanak: Ispanak B vitamini içeren sebzeler listesinde başı çekiyor. Tıpkı sarımsak gibi doğal bir antibiyotik olarak tüketilebilecek hastalık grip ve nezle olan kişilerin bu hastalıklardan çok daha kısa sürede kurtulmasını kolaylaştırıyor. Çeşitli rahatsızlıklardan sonra gözlerde ve çevresinde oluşan şişliklerin kısa süre içerisinde inmesini sağlar. Yüksek tansiyonu olan kişiler de haftada en az bir kez ıspanak yemeği yiyerek tansiyonlarını ideal seviyeye düşürebilir. İçindeki vitamin değerlerini azaltmaması adına ıspanak, yoğurtsuz tüketilmelidir.

2- Brokoli: Özellikle akşam yemeklerinden sonra şişkinlik ve hazımsızlık çeken kişiler için brokoli doğal bir tedavi seçeneği sunuyor. Bununla birlikte cildi gençleştiren özel yapısı sayesinde de sıklıkla tercih edilmektedir.