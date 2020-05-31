B. Mönchengladbach - U. Berlin maç sonucu: 4 - 1

Bundesliga'nın 29. haftasında Borussia Mönchengladbach, evinde Union Berlin’i 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mönchengladbach böylece, Şampiyonlar Ligi şanslarını son haftalara taşımayı başardı. Ev sahibi takımdan Plea ve Marcus Thuram maça damga vurdu.

Mücadeleye hız başlayan Borussia Mönchengladbach, 17.dakikada Neuhaus ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bitmeden Plea'nın pasında Marcus Thuram skoru 2-0'a getirdi. İkinci yarının başında Sebastian Anderson durumu 2-1 yapmasına rağmen yine Plea'nın pasında Marcus Thuram 59.dakikada yeniden farkı ikiye çıkardı. Maçın 81.dakikasında Alassane Plea mücadelenin son golünü attı.

Milli oyuncu Yunus Mallı karşılaşmanın son 10 dakikasında görev yaptı. Yunus Mallı böylece, corona virüs salgınından sonra ikinci kez görev yapmış oldu.

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