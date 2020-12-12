B. Dortmund - Stuttgart maç sonucu: 1 - 5

Bundesliga'nın 11.haftasında Stuttgart deplasmanda Borussia Dortmund’u 5-1 mağlup etti. Borussia Dortmund böylece farklı bir yenilgi aldı ve zirvenin uzağında kaldı

Konuk ekibin 26. dakikada Silla Wamangituka’nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada Borussia Dortmund, 36. dakikada Giovanni Reyna’nın golüyle eşitliği sağladı ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. İkinci yarıya hızlı başlayan Stuttgart, 53. dakikada Wamangituka, 60. dakikada Philipp Förster, 63. dakikada Tanguy Coulibaly ve 90 1. dakikada Nicolas Gonzales ile 4 gol daha buldu ve karşılaşmadan 5-1 galip ayrıldı