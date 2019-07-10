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Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de

Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de 

10 Temmuz 2019, Çarşamba 14:06
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Azubuike kiralık olarak Başakşehir'de

İSTANBUL,(DHA) - Başakşehir, geçtiğimiz sezonu Çaykur Rizespor'da geçiren Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 
Turuncu-lacivertli ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Mısır ekibi Pyramids Futbol Kulübü’nden Okechukwu Azubuike’yi satın alma opsiyonu ile 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor Kulübü’nde forma giyen başarılı orta saha oyuncusunun imza töreninde kulüp CEO’muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Azubuike’ye ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

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