Aztopal: Samsunspor kendi modelini oluşturacak

Yılport Samsunspor’un Antalya’da sürdürdüğü ikinci devre hazırlık kampını değerlendiren Genel Menajer Mustafa Aztopal, Antalya’da keyifli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Hazırlık maçlarında skordan ziyade oynanan oyundan çok mutlu olduklarını ifade eden Aztopal, “Hazırlık maçlarında bütün oyuncularımızın çok istekli ve hırslı olduklarını gördük. İdmanlarda da oyuncu grubumuz büyük bir şevk ve keyifle çalışıyor. Şuana kadar çok keyifli bir kamp geçirdiğimizi düşünüyorum” diye konuştu.

“Samsunspor çok değerli oyuncular yetiştirdi”

Yılport Samsunspor’un altyapıda kendi modelini oluşturacağının altını çizen Aztopal, “Samsunspor kısıtlı imkanların olduğu dönemlerde çok değerli futbolcular yetiştirdi. Şimdi de takımımızın yeni tesisleşmeleriyle birlikte çok önemli hamleleri olacak. 1,5 ay önce Genk Kulübü yetkilileri Samsun’a geldi. Başkanımız ve çeşitli yöneticilerle görüştü. Genk, önemli bir modeldir ama tek model değildir. Örneğin bugün Genk takımının 25 kişilik A takımı kadrosunda mutlaka kendi prensipleri doğrultusunda olan 10 tane alt yapıdan yetişmiş oyuncu var. Bizim için örnek alabileceğimiz model olabilir. Ama mutlaka Samsunspor kendi modelini ortaya çıkaracaktır. Biz çeşitli modellerle bir takım işbirliği yapabiliriz, değerlendirebiliriz. Onlardan mutlaka fayda da sağlarız fakat Yılport Samsunspor kendi modelini oluşturacaktır. Takımımızın önümüzdeki 4-5 sene içerisinde tesisleşmeden itibaren oyuncu kadrosunun çok önemli bir kısmını akademiden yetiştirdiği oyunculardan oluşturma hedefi vardır. Bu hedefte asla bir sapma olmayacaktır. Yılport Samsunspor için akademi ve alt yapı çok önemli ve biz bunu 4-5 senelik dönem içerisinde net bir şekilde gerçekleştireceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

“Seyirci rekoru kırmak istiyoruz”

Yılport Samsunspor’un ikinci yarıda hedefe ulaşacağını aktaran Aztopal, “Güçlenen kadromuzla ligin ikinci yarısında biz hedefe ulaşacağız. Her maça final olarak bakıp, bu işi olumlu şekilde bitireceğiz. Onun için başka bir şey düşünmüyoruz. Taraftarımız ile birlikte her maçta bu senenin seyirci rekorunu kırmak istiyoruz. Artık 20 bin sayılarının üstlerini görmek istiyoruz. Taraftarımızın bize inandığını biliyorum. Onların heyecanını görebiliyorum. Dolayısıyla bu heyecanı bizimle canlı paylaşmasını ve artık stadımızda taraftarlarımızı daha fazla sayıda görmek istiyoruz. Taraftarımızın bu çağrıya kulak vereceğine inanıyorum. Onlardan beklentilerimiz, bizi sonuna kadar desteklemeleridir” ifadelerini kullandı.