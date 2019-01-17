Azmin zaferi: Barış Asa

Profesyonel bisikletçi Barış Asa, geçtiğimiz temmuz ayında Bursa’da yaşadığı kaza sonucu her iki bacağını birden kaybetti.

Antrenmanda patlayan lastiğini değiştirmek için emniyet şeridinde durduğu sırada bir otomobilin çarpması sonucu dizden aşağısı kopan bisikletçinin hayatı tamamen değişti.

Pozitif kişiliği sayesinde umutsuzluğa kapılmayıp hayata sıkı sıkı sarılan Asa, iyileşme sürecinde hedefini Paralimpik Oyunları olarak belirledi.

Barış Asa, protez bacaklara alışmak için uzun bir iyileşme sürecinden geçti.

Mental ve fiziksel anlamda kendini güçlendirerek, protez bacaklarıyla yeni sezona hazırlanan Barış Asa, Paralimpik Oyunları’nın yanı sıra maraton ve triatlon yarışlarında da performans göstereceğini söyledi.

‘Birlikte başarabiliriz’

Yaşadığı trajediye rağmen pes etmeyi asla aklından geçirmediğini ifade eden Barış Asa’ya TREK Global aracılığıyla Pro Continental Trek Segafredo Takımı’nın kullandığı bir bisiklet armağan edildi.

Asa, kendisininkine benzer hikayelere sahip insanlara örnek olmak istediğini ifade ederek, “Ben kendimi engelli olarak görmüyorum. Benim gibi güçlü duran insanları, dezavantajları avantaja çevirmeye davet ediyorum. Birlikte başarabiliriz” diye konuştu.