Fenerbahçe 'de seçimi kaybettiği 2018'den bu yana suskunluğunu koruyan eski başkan Aziz Yıldırım'ın Olağan Seçimli Genel Kurulu'ndan bir gün önce basın toplantısı düzenledi. Sarı-lacivertlilerin dünü, bugünü ve yarını üzerine açıklamalarda bulunan Yıldırım'ın toplantısı, Çırağan Sarayı'nda gerçekleşti. Fenerbahçe TV, eski başkanın konuşmasını canlı olarak yayınladı. Yıldırım'ın hedefinde mevcut başkan Ali Koç vardı ve sert sözlerle eleştirilerini sıraladı.









İşte Aziz Yıldırım'ın açıklamaları:

"Başkanlığa aday olmayacağım, bunu bilin. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için toplandık. Mahallede yönetim yapsanız, böyle bir liste olmaz."

"Bizi tahrik ettiler. Konuştuğumuzda 'Neden konuştunuz', konuşmadığımızda 'Neden konuşmadınız' dediler, bizi tuzağa çekmeye çalıştılar. Biz buna düşmedik. Bugünden sonra Fenerbahçe'ye verilecek zararların karşısında açıkça kamuoyunu bilgilendireceğiz, gereken neyse onu yapacağız."

'3 senedir bir enkaz edebiyatı var'

"3 senedir bir enkaz edebiyatı var. Biz çok kötü bir mali tablo aldık. Hayır, biz böyle bir tablo bırakmadık. Biz 1998 yılında 1 oyla başkan seçildik. Geldiğim günden, 20 yıl sonrası bıraktığım Fenerbahçe arasında çok fark vardı. Dereağzı'nda bir tek Metin Aşık Tesisleri ve bir çim saha vardı. Tapusu yoktu, 50 tane tapu aldım kulübe. Tapuların hepsi kulübün kasasında."

"Bugün Fenerbahçe'nin mal varlığı, borçlarından fazladır ama sayın başkan ya hesap ya kitap bilmiyor, Galatasaray 'ın Beşiktaş 'ın mal varlığı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın neyi var? Stadı. Başka? Bir de tesisi. Başka? Apartman var. Galatasaray'ın Florya'da yarısı devlete ait olan arsa, devletin yaptığı stat... Başka? Bir arazi ve nakit para var. Başka ufak tefek şeyleri vardır. Acaba bugüne kadar Fenerbahçe için hiçbiri bir tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bir tane bekçi kulübesi yaptılar, başka bir şey yok."





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Ali Koç'a sert sözler

"Sayın Ali Koç, bu kulübe niye geldiğinin farkında değil. Üyeler onu niye seçti, 16 bin kişi ona niye oy verdi anlamamış. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi. Ben şampiyonluk sözü vermedim' diyor. Fenerbahçe başkanı olan, Fenerbahçeli olan herkes şampiyonluk sözü vermeye mecburdur."

"Stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası..."

"Bunun gibi varlıklarla devam ediyor. Hiç varlıklarımızın farkında değiller çünkü hiç gezmediler, görmediler. Bunları gezip görmek de 10-15 gün sürer."









'Hapis mi yattın?'

"3 senede çok sıkıntılar çektim' diyor. Hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın herhalde. Ali Koç'un bir sıkıntısı var: Aziz Yıldırım ve arkadaşlarından rahatsız oluyor. Ya biz kenara çektik, kaybettik çekildik. Biz kaçmadık. Aday olduk, seçilemedik. Kaçmadık, buradayız. Yine kaçmayız."

"Pendik maçını kaybettik, bizi istifaya davet ettiler. Olur, ederiz dedik. Aldık kongre kararı, bir tanesi aday olmadı. Biz mecbur devam ettik."





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'Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış'

"Ali Koç'un içine Aziz Yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Lütfen bizi kendine rakip görme. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. Bizle rakip olabilmen için 20 sene başkanlık yapman, şampiyonluklar alman, stadı yıkıp yeniden yapman, Topuk Yaylası'nı yıkıp yeniden yapman lazım."

'Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim'

"Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. Gözünün üstünde kaşın yok demeyeceksin, hapse gideceksin hapse. Bunları yapacaksın. Bugüne kadar sabrettim, bundan sonra sabretmem. 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyor yanındakiler. Neyi göstereceksiniz? Her gecenin sabahı olmaz, bunu bilin."

'Ben sizi mahkemeye vereceğim'

"Ben sizi mahkemeye vereceğim, verdiğiniz sözleri yerine getirmeniz lazım. Biz seçim günü 150 milyon euro verelim dedik, sen futbolu biz diğerlerini yönetelim dedik. 150+1 dedin. Ne verdin sen bu kulübe şimdiye kadar? 50 milyon dolar hibe ettin."

"52 tane oyuncu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane topçuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Şimdi diyecek ki 'Fenerbahçe'yi şikayet ediyor.' Evet ediyorum çünkü Fenerbahçe'nin gittiği yeri kimse bilmiyor."

"Borç yüzde 67 artmış, kendi verdikleri hariç. 2 yılda bu kulübe 500 milyon dolar girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon euro, bizim çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların satışlarından gelen bonservis parası. 3 tane basketbolcunun ABD'ye satışından gelen para da var."

'Seni bu seyirciyle göndereceğim'

"Bize yalancı diyor. Ben hayatımda bir kere bilinçli yalan söylemedim. Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil. Ali Koç, sen Koç'luğunu bil. Koç'un veliahtısın. Sana gidip Darmstadt'tan Serdar Dursun'u almak yakışmaz."

'Sergio Ramos boşta, git al'

"Sergio Ramos boşta, git al. Benzema'yı al, Roma'dan Dzeko'yu al. Bundan sonra sahnedeyim. Bundan sonra her söyleyeceğiniz söze iki söz söylerim, her yere gelir konuşurum, bilin. Hiç televizyonlardan ayrılmam. Anelka geldi burada yedek kulübesinde oturdu. Senden Serdar Dursun'u değil bunları bekliyoruz. Para yok diyorsan bırak, parası olan gelir."

3 Temmuz açıklaması

"3 Temmuz'dan önce Murat Özaydınlı yanıma geldi. 'Hisse senetleri 1.8 milyar doları buldu. Biz yüzde 15 halka arz yapalım, 270 milyon dolar kulübe para gelecek. 150 milyonla borcu ödeyelim, 100 milyon doları bankaya koyalım, 20 milyon dolarla transfer yapalım' dedi."

"Forbes dergisi, 'Aziz'in mucizesi' diye başlık attı. Gelecek 20 yılın takımlarından biri olarak gösteriyorlardı bizi. Sonra 3 Temmuz... Sayın Ali Koç 3 Temmuz'un neresinde, bunu anlamadık. Bir gün 3 Temmuz kırmızı çizgimiz diyor, 2013'ten sonra yönetim başarısızlığıdır diyor. Karar ver. 'Benim dava arkadaşlarım bana FETÖ'cü diyor' dedi, böyle bir şey yok. Buna girersek, önce Hakan Şükür'ün suçlamalarına cevap vereceksiniz."









'Bizden başka herkes seviniyor'

"2012'de seçim var, ben hapisteyim, sen yönetime girmedin, ayrıldın gittin. Kumpas davası için gittik dilekçe verdik ve karar çıktı. Bizden başka herkes seviniyor, bir biz sevinmedik. Dava başka türlü bitseydi, biz zor durumda kalacaktık. Bir mahkeme ya sonuçta, dünyaları kazandık gibi... Biz olmasak dava olmaz. Bırakın onun savunuculuğunu da, politikasını da biz yapalım. Davalar açılacakmış, bunların bizim kontrolümüzde olması gerekiyor. Bizim içimiz yandı, biz yandık. Ne kaybettiğimizi biz biliyoruz, bize sormadan yapmayın, hareket etmeyin. Daha Yargıtay'daki dava devam ediyor."

Obradovic açıklaması

"Obradovic benim dostum. Akşamları otururduk, Obradovic gelirdi, konuşurduk. 5 dakika basket, 5-6 saat hayat hikayesi. O anlatırdı, biz anlatırdık. Ali Yıldırım, ona takılırdı: 'Sen zone yapmayı bilmiyorsun, Mahmut abiden öğren' derdi. Bir marka yarattık, Fenerbahçe basketbolu... Obradovic'le dost ilişkimiz vardı. Obradovic gibi bir hocayı o dönem bulmak hem zor, hem de kaybettikten sonra onun yerini doldurmak zor. Marka olan Fenerbahçe basketbolunun bu hallere düşmesine çok üzülüyorum."

"Sayın Ali Koç, basketbol takımını A.Ş haline getiriyorum de. Ben de o A.Ş'yi almaya talibim. Ben de Obradovic'i getiriyorum."

'Rahmi Koç'a karşı bir sevgim var'

"Rahmi Koç'a karşı bir sevgim var, çünkü hapishanede geldi beni ziyaret etti. Şimdi bir şey söylemek onu kıracak diye valla çekiniyorum, ama Ali Bey çekinmiyor."

'Bana ver 10 milyon euro, bak ben sana kimleri getiriyorum'

"13 kupa kazanmışız futbolda. 17 teknik adamla çalışmışım 20 senede. Bir laf da şu: 'Fenerbahçe'ye antrenör bulamıyoruz, gelmiyorlar'... Böyle bir söz hem Fenerbahçe'ye hem Türkiye'ye hakarettir. Parayı verirsen insan her yere gelir, parayı vermezsen kimse gelmez. Bana ver 10 milyon euro, bak ben sana kimleri getiriyorum. Gereğini yap, yapamayacaksan bırak. Birisi çıkar, aday olur. 34 bin tane üye var, bir Allah'ın kulu çıkar elbet. Bak rakip seçim yapıyor, 5 aday çıkıyor. Bizde niye yok? Niye halka açtık biz bu kulübü?"

"Korkmayın, çıkın. Kaybederiz ne olacak? Biz kaybettik, ne oldu? Daha da büyüdük. Bak para kazanmaya başladık, ailemizle zaman geçirmeye başladık. Herkes mutlu."

'Fenerbahçe kan kaybediyor'

"Ülker'le birleşmeden sonra şampiyonluklar geldi, bizden önce basketbolda 1 şampiyonluk var. Sonrasında 7 şampiyonluk aldık. Pinponda bile Avrupa Şampiyonu olduk. Gittik maça, hava nemli. Salonun kapılarını açmıyorlar pinponu etkiler diye. 4 saat kalkmadan izledik"

"Fenerbahçe kan kaybediyor, Fenerbahçe bir Anadolu takımı haline geldi. 52 tane oyuncuya kaç lira para verdi, hangisine ne kadar para ödedi bilen var mı? Şeffaf olacaklardı, her şey açık olacaktı. Bilen var mı? Olmaz tabi bu zihniyetle. Kurumsal yapıymış, yesinler ya..."

'Fenerbahçe batmış'

"Para yok, Fenerbahçe batmış, sen 52 tane oyuncu alabiliyorsun. 30 milyon dolar parayla bunu hallediyorsun. Antrenörleri getiriyorsun, Cocu'ya 1.5 milyon euro tazminat veriyorsun. E maaş da verdin, kaça geldi? Mourinho'yu getirsen daha iyiydi."

Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci transferi

"Mesut Özil, İrfan Can Kahveci... Kaça aldılar, bilen var mı? 1000 TL bile bunlar için TFF'ye ödeme göstermediler. İrfan Can'a Galatasaray ve Marsilya 4.5 milyon euro bonservis önerdiler. Biz 11 milyon euro'ya aldık. Sakın beni yalanlamasınlar, evrakları koyarım önlerine."

"Emre Belözoğlu şampiyon yapsaydı, devam edecek miydiniz diye soruyorlar. 'Ben belki olmayacaktım' diyor. Hayda... Ne demek istiyor? Niyeti şampiyon yapıp gitmek, gittikten sonra da 'Ali Koç başkan, Fenerbahçe şampiyon' dedirtmek istiyor. Tek derdi bu."

'Biz çok dayak yedik'

"Yanlış transferler, yanlış çalışmalar... 52 tane oyuncu alacağınıza, 10 tane oyuncu alsaydınız. Aykut'u, Hasan'ı tutsaydınız... Ama içine Aziz Yıldırım kaçmış, illa yarışacak. Benimle yarışamazsın. Ben sokakta büyüdüm, bilye oynadım, çelik çomak oynadım. Sen pamuklara sarılarak yaşadın, bunları yaşamadın ki. Biz çok dayak yedik."

'Başkanlığı düşünmüyorum'

"Düzgün yönetim yapın. Benim yönetimden bir başkan çıktı, bir federasyon başkanı çıktı. Bıraksam bunlardan biri de başkan olacaktı da bırakmadım, 'Ben başkan olacağım dedim, siz durun'... Başkanlığı düşünmüyorum, arkadaşlarımdan aday çıkan olursa onları destekleyeceğim. Kenara çekilmeyeceğim, protokol tribününde oturacağım. Beni görecekler."









'Hiç kimse bu kulübü satamaz'

"Fenerbahçe'nin satılabilmesi için tüzüğümüz gereği genel kurul kararı gerekiyor. Hayatım boyunca hiç böyle bir düşüncem olmadı. Adı ne olursa olsun, hiç kimse bu kulübü satamaz, peşkeş çekemez. O gün biz burada oluruz."

"FETÖ'cüleri gördüğüm an, bunu hissettiğim an ben oradayım. Geleceğim. Hocacılar, FETÖ'cüler bu kulübe giremez."

'Borcu kapatsanıza kardeşim'

"440 milyon euro borç bıraktım. Bu borcun yarısı dövizdir, geri kalan kısmı Türk Lirası'dır. Bunlar 50 milyon euro oyuncu sattılar, 25 halka arz yaptılar, villaları sattılar, 100 milyon euro nakit para girdi. Siz bu parayla gidip borcu kapatsanıza kardeşim. Sen parayı yedin, sonra 'Bana borç bıraktılar, enkaz bıraktılar'... Yok ya... Biz bir hesap çıkardık, bu hesaba göre kulübün 591 milyon dolar mal varlığı var. Artı 300 milyon dolar ben Futbol A.Ş bıraktım, sporcular bıraktım. Şimdi Ozan Tufan'ı satacaklar, onunla gidip borçları kapatsınlar."

"Murat Ülker, tehditlere ve uyarılara rağmen 6-7 defa hapishaneye geldi. Allah ondan razı olsun. Bu salonu açmayacağız sen çıkana kadar, hayır dedim aç. Murat Ülker benden de iyi Fenerbahçelidir, bunu bilin."





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'Eğer bu 300, 500'ü geçerse, ben kulübe ödemeye hazırım'

"Hani diyorlar ya, enkaz bıraktım diye... Ben diyorum ki 500 milyon euro mal varlığı bıraktım size. 300 milyon euro da borç bıraktım. Eğer bu 300, 500'ü geçerse, ben kulübe ödemeye hazırım. Bir daha sakın kimse enkaz durumu yapmasın. Hem Galatasaray'dan hem Beşiktaş'tan iyi durumdayız."

'Ben Emre ile devam ederdim'

"Biz tarih yazdık, bunlar tarihi tersten yazıyor. 3 yılda 52 transfer, 6 teknik direktör, 2 sportif direktör... Boşuna hoca arıyor, ben olsam Emre ile devam ederdim. 1. sezonda küme düşme tehlikesi, 2. sezon ligi 6. bitirme, 3. sezon yüzde 70 hazır denilen kadronun ligi 3. bitirmesi... 3 sezon boyunca farklı takımların şampiyonluğunu izledik."

'Burası Kadıköy, buradan çıkış yok söylemi bitti'

"Galatasaray'a 20 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi, Trabzonspor'a 23 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi, Beşiktaş'a 15 yıllık yenilmezlik serisinin bitişi... Göztepe'ye 21 yıl sonra, Gençlerbirliği'ne 21 yıl sonra, Sivasspor'a 7 yıl sonra yenildi. Burası Kadıköy, buradan çıkış yok söylemi bitti."

"Koç grubunun bütün şirketleri Fenerbahçe'de maalesef sponsor. Kendisi ayrılıp gittiği zaman bu sponsorluklar devam edecek mi? Etmeyecekse gelen başkanlar için büyük sıkıntı başlayacak. Kendi şirketlerinden vermesin, kamuoyundan şirketler gelsin."

"Bayrakları hazırlayın, özlenen Fenerbahçe geliyor' demişti. Haydi bakalım... Bayrakları hazırladık, çıkardık, ne yapacağız?"









'3 Temmuz'a sahip çıkacağız diyor'

"3 Temmuz'a sahip çıkacağız diyor. Hiçbir yerinde yoktun ki abi sen. Zorla söyletiyorsun bize. 3 Temmuz'u yaşayan içinde yaşasın. Kulübe düşen görevler neyse yapsınlar. 3 Temmuz'la ilgili çok fazla konuşmak istemiyorum. Bir gün bu Metris'i ve bu olayları yaşayan birisi, tüm bu yaşananları kitap haline getirecek. O zaman herkes her şeyi öğrenecek."

"Akhisar'dan oyuncuları otobüsle İstanbul'a gönderdi, kendisi de uçakla geldi. 'Tribün mühendisi olmayacağım' dedi, kendisi taraftar platformu kurdu."









'Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam'

"Volkan Ballı... 'Fenerbahçe şike yaptı' diyen bir adam. Ben ona alkolik demişim, o da bunu söylemiş. Ya sen bana zarar ver, neden Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun? Bak Ali Koç sana sesleniyorum. Sen bu Volkan Ballı'yı göndermezsen ben sizi birlikte göndereceğim."

'Giden geri geliyor'

"Giden geri geliyor, nerede kaldı kulüpçülük? Ersun Yanal gelemez dedim, getirdiler. Gökhan-Caner dedim, getirdiler. Bir tek Alex kaldı, onu da bekliyorum yakında."









Nihat Özdemir açıklaması

"Hepimiz insanız, hepimizin hatası olabilir. Nihat Özdemir yanlış bir cümle kullanmış, hepimiz hata yapabiliriz. Kavga etmeyin Nihat Bey'le, onu yanınıza alın. Nihat Bey sizin dediğiniz her şeyi yapmaz, yapamaz, öyle bir gücü yok. Sow'un transferinde rol alan kişilerden biri Nihat Özdemir. Bu adam bu kulübe 25 sene hizmet etti. Bu adamcağızı taraftarın önüne attınız. Nihat Bey, gitti covid-19 oldu yattı. Emre'yi aldın yanına gizlice ziyaret ettin. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu."

'Sen Koç ailesinin çocuğusun'

"Sen Koç ailesinin çocuğusun, onlar akıl versinler yön versinler. Bu kulüp ayağa kalksın, yoksa daha kötüye gideceğiz. Bu seyirci tribünlere geldiği zaman bizler gibi durmaz, bunları yaşamamak için iyi futbolcular al, işini iyi yap, destek olalım."

"Futbolda hakemler kötü, baskette hakemler kötü... Her gün şikayet ediyorsun, bir tane tuğla koymuyorsun."

"16. madde çok tehlikeli. Gayrimenkulleri, hisse senetlerini satıyor. Bu maddeyi geri çeksinler. Sonra çıkıp güzelce anlatsınlar. Eğer uygunsa kabul edelim. Bu şekilde 16. maddeye karşıyım. 'Kulübü satıyoruz' diyebilirler."

'Kongreye geleceğim'

"Kongreye geleceğim. Buradan yönetime sesleniyorum. Tribünü açsınlar, ben orada oturacağım. Üye aidatı 500 TL olursa üye sayısı düşer. Aidatları düşük tutun, giriş ücretini yükseltin. Halkın takımı olmaktan çıkmayalım."

'Kimse Fenerbahçe kulübünü satamaz'

"Kimse Fenerbahçe kulübünü satamaz, nokta. Kimin ne korkusu var! Yapamazlar. Futbol AŞ'de sıkıntı var ama onu bilin."



