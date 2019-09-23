Aziz Yıldırım, Chelsea - Liverpool maçında

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, dün Stamford Bridge'te oynanan Chelsea ile Liverpool arasındaki Premier Lig mücadelesini yerinde izledi.

23 Eylül 2019, Pazartesi 06:01
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Aziz Yıldırım, Chelsea - Liverpool maçında

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, 20 yıllık başkanlık döneminin bitmesi sonrası ilk kez bir futbol maçında dikkatleri çekti.

3 Haziran 2018'deki olağan genel kurulda seçimi Ali Koç'a karşı kaybeden Aziz Yıldırım, İngiltere Premier Lig'deki haftanın maçını yerinde takip etti.

Yıldırım, Londra'daki Stamford Bridge Stadı'nda Chelsea'nin Liverpool'u konuk ettiği mücadeleyi ailesi ve dostlarıyla birlikte izledi.

Liverpool'un deplasmanda 2-1 kazandığı mücadeleyi yerinde izleyen Aziz Yıldırım'ın fotoğrafı ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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