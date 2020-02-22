Aziz Yıldırım 4 sezonda 18 yenilgi, Ali Koç 1,5 senede 16 yenilgi

3 Haziran 2018 tarihinde büyük umutlarla Fenerbahçe'nin başkanlığına seçilen Ali Koç geride kalan 1.5 yılda beklentilerin çok uzağında kaldı. Fenerbahçe, Süper Lig'de Ali Koç'tan önce şampiyon olunamayan 4 sezonda oynanan 136 maçta 18 mağlubiyet aldı. Bu sezon başına 4.5 yenilgi anlamına geliyor.

Ali Koç, döneminde çıkılan 56 maçta ise 16 mağlubiyet ve 18 beraberlik alındı. Ali Koç öncesi son sezonda Süper Lig'i 2. bitiren Fenerbahçe, 34 maçta sadece 4 yenilgi almış ve 72 puanı hanesine yazmıştı.

22. haftası geride kalan bu sezonda Sarı-Lacivertli takımın mağlubiyet sayısı şimdiden 5 oldu. Geride 12 maç daha var. Ali Koç öncesi 2017/18 sezonunda 72 puan toplayan Fenerbahçe, Ali Koç'la birlikte 2018/19 sezonunda 46 puan almıştı ve son haftalara kadar düşme tehlikesi yaşamıştı.

Kaynak: Takvim