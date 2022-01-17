Aziz Akkaya: Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz

EuroCup Women son 16 turunun ilk ayağında deplasmanda çıkacak olan Çukurova Basketbol'da teknik ekip ve basketbolcular, tesislerdeki toplantıda bir araya geldi. Rakibin maç görüntülerinin izlendiği toplantı sonrası Başantrenör Aziz Akkaya nezaretinde antrenmana çıkan turuncu-lacivertliler, taktik ağırlıklı idmanda Carolo maçının provasını yaptı.

'KUPAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Zor bir deplasmana çıkacaklarını kaydeden Başantrenör Aziz Akkaya, "Son 3 maçımıza baktığınız zaman, çok sert maçlar oynayamadık. Bir de Covid sürecinden geçtiğimiz için takımımız yorgun. İlk maç bizim için çok önemli. Turu getirecek, avantajlı bir skor almak istiyoruz. Mersin'e döndükten hemen sonra, Cumartesi günü rövanş maçına çıkacağız. Yoğun bir program var. Geniş bir kadroyuz. Tüm oyuncularımızdan faydalanmaya çalışacağız. Rakibimiz uzunları fazla olan, tecrübeli bir takım ancak bizim onları yenecek gücümüz var. Biz kupayı kazanmak istiyoruz. Herkes bunun farkında. İyi çalıştığımız düşünüyorum. Bu süreçte fazla antrenman yapamadık ama bu açığı bu sırada kapatmaya çalışacağız" diye konuştu.

Akkaya, DeWanna Bonner'ın kadroya katılmasıyla ilgili olarak da "Kendisi uzun zamandır antrenman yapmış ama maç oynamamış. Bonner'la ilk maçımız olacak. Keşke beraber daha önce maç yapabilseydik. Bizim için çok değerli bir oyuncu. Zaman içinde onu da oyun içine dahil edeceğiz" ifadesini kullandı.

19 Ocak Çarşamba günü Fransa'nın Charleville-Mézères kentindeki Caisse d' Epargne Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak olan mücadele, YouTube/FIBA üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmanın rövanşı ise 22 Ocak günü saat 14.00'te Edip Buran Spor Salonu'nda oynanacak.

DHA