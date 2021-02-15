Aziz Akkaya: Her maçı kazanacak gücümüz var

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Birevim Elazığ İl Özel İdare Başantrenörü Aziz Akkaya, ligde son iki haftada sahadan galibiyetle ayrıldıklarını belirterek, bu seriyi diğer maçlarda da devam ettirmek istediklerini söyledi. Akkaya, yaptığı açıklamada, ligde 18. haftada deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol’u 84-54, ardından Nesibe Aydın’ı 69-64 mağlup ettiklerini anımsattı.

Takımın bundan sonraki maçlarda yenilmeyeceğine inandıklarını ifade eden Akkaya, şunları kaydetti:

"İlk yarıda farkı kaybettiğimiz Nesibe Aydın maçında ikinci yarıda daha farklı bir şekilde sahaya çıktık ve sporcularım çok daha iyi mücadele etti. Kelsey Mitchell’in eksikliği fark edilmesine rağmen diğer oyuncular bu açığı kapattı. Bütün oyuncular maça katkı sağladı. Takımımızda inanılmaz bir enerji var. Bu enerji bize galibiyeti getiriyor. Takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli bir maçı aldık. Nesibe Aydın ligde üçüncü sırada. Bence Nesibe Aydın bu sezonun en flaş takımıydı. Onları Elazığ’da yenebilmek bizim için büyük bir başarı oldu."

Önlerinde Fenerbahçe ve ardından OGM Ormanspor maçları olduğunu aktaran Akkaya, galibiyet serisi yakalamak adına bu maçların önemine işaret etti.

"Sağlıklı ve tam kadro kalırsak yenemeyeceğimiz takım olamaz. Tabi haftada üç maç oynamak oldukça yorucu olacak. Mümkün olduğu kadar oynamayan oyunculara şans vermemiz ve rotasyonu iyi kullanmamız gerekecek. Her maçı kazanacak gücümüz var, bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim." diyen Akkaya, yaşadıkları bazı aksiliklerin takımı geride bıraktığını dile getirdi.

Akkaya, "Zaman içinde toparlayarak oynadığımız oyun bizleri buralara getirdi. Bundan sonra üstüne ilave ederek ilerlemek istiyoruz. Önümüzde iki ay var. Bu iki ayı mümkün olduğu kadar fazla galibiyetle ve en iyi yerde kapatmak istiyoruz." diye konuştu.

AA