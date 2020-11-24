Ferid Dursunov, Azerbaycan'ın Karabağ'ı Ermenistan işgalinden kurtarmak adına verdiği savaşta şehit düşmüştü. Bir Galatasaray taraftarı olduğu belirtilen Azeri kahramanlarından Dursunov'un vasiyeti de yine Galatasaray ile ilgiliydi.

Qafqazinfo'ya göre arkadaşlarıyla konuşan Ferid, "Ben şehit olursam Azerbaycan bayrağı ile birlikte Galatasaray bayrağını da mezarıma asarsınız" dedi. Dursunov, şehitlik mertebesine ulaştıktan sonra silah arkadaşları da vasiyetini yerine getirdiler. Azeri şehidi Dursunov'un mezarına Azerbaycan bayrağının yanında Galatasaray bayrağı da asıldı.

Aynı zamanda genç şehidin arkadaşları ve sosyal medyadaki bazı aktivistlerin konuya ilişkin Galatasaray'a bilgi verdikleri belirtildi. Twitter üzerinden bir paylaşım yapan Galatasaray'ın mesajında da, "'Şehit olursam mezarıma #Azerbaycan bayrağı ile birlikte #Galatasaray bayrağını asın' diyen ve vasiyeti yerine getirilen Şehit Ferit Dursunov ile birlikte tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Galatasaraylılık ölmez..." ifadeleri kullanıldı.



