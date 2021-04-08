Azerbaycan Futbol Federasyonu, EURO 2020’de Türkiye’nin 2 maçına ev sahipliği yapacak Bakü Olimpiyat Stadı’ndaki seyirci kararını açıkladı. UEFA’ya sunulan dosyaya göre, bu maçlar yüzde 50 seyirci kapasitesi ile oynanacak.

Böylelikle 70 bin kapasiteli stadın tribünlerinde 35 bin seyirci olabilecek. Türkiye, EURO 2020 A Grubu'ndaki 2. maçını 16 Haziran'da Galler ile 3. maçını ise 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacak.