Azerbaycan Boks Milli Takımı’ndan Türkiye’ye teşekkür

2020 Tokyo Olimpiyat Elemeleri öncesi Türkiye Erkek Boks Milli Takımı ile Kastamonu Kadıdağı Kamp Merkezi’nde yaklaşık 20 gün birlikte çalışan Azerbaycan Erkek Boks Milli Takımı kafilesi, ülkelerine hareket etti.

Neriman Abdullahev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kamp merkezinde kendilerine her türlü imkanın sunulduğunu belirtti.

Kampın çok faydalı geçtiğini ifade eden Abdullahev, "Burada imkanlar çok büyük. Kardeş devlet ile birlikte yaptığımız kamplarda biz çok madalya kazandık. Hem Türkiye hem Azerbaycan takımı çok güzel kamp yaptı. İnşallah olimpiyat kotasını her iki ülke de kazanacak. Türkiye Boks Federasyonu ve onun başkanı Eyüp Gözgeç’e, antrenör ve sporculara, kamp merkezi çalışanlarına en büyük teşekkürümü bildiriyorum." diye konuştu.

Abdullahev, Azerbaycan’da 2-3 gün kaldıktan sonda Londra’ya gideceklerini aktardı.