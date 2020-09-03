Aytemiz Alanyaspor, transfere hız verdi. Eksik bölgelerine takviye yapmaya devam eden turuncu yeşilliler, bu kez de sol bek transferini gerçekleştirdi. Alanyaspor, Dinamo Zagreb takımından 30 yaşındaki sol bek François Moubandje'yi bir yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı.

Daha önce Toulouse ve Servette takımlarında da forma giyen Moubandje, 21 kez de İsviçre Milli Takımı'nda yer aldı. Moubandje, Fransa liginde 134 maçta 3 gol ve 5 asist, İsviçre liginde ise 45 maçta 1 gol ve 3 asist kaydetti.

DHA