Alanyaspor yönetim kurulu üyesi Enver Vural, Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, imitasyon Alanyaspor forması yaptırıp dağıttığını iddia ederek, "Görevleri arasında sahtecilikle mücadele etmek de olan birisinin bizzat bu suçu işlemesi vahimdir" dedi. Mevlüt Demir ise böyle bir konunun söz konusu olmadığını kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'un store ve mağazalardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Enver Vural, yaptığı yazılı açıklamada, kendisi de Alanyalı olan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'in, binlerce imitasyon Alanyaspor forması yaptırarak dağıttığını iddia etti. Alanyaspor ürünlerinin resmi satış ve dağıtım hakkının sadece Alanyaspor Kulübü'ne ait olduğunu belirten Vural, daha önce birkaç kez Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i konuyla ilgili uyardıklarını, ancak Demir'in binlerce sahte forma yaptırıp dağıtmaya devam ettiğini ileri sürdü.

YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Makam aracıyla Alanya'ya da gelen Mevlüt Demir'in, sırf siyasi beklentiler ve gösteriş amaçlı, kimseden izin alma gereği bile duymadan, üzerinde 'Alanyaspor' ve kendi adı soyadının baş harfleri yer alan turuncu yeşilli imitasyon formaları dağıttığını iddia eden Vural, şunları kaydetti:

"Buradan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir'i tekrar uyarıyoruz. Alanyaspor forması, sahtesi üretilip dağıtılacak kadar ucuz değildir. Emniyet müdürü makamında olan ve görevleri arasında sahtecilikle mücadele etmek de olan birisinin bizzat bu suçu işlemesi daha da vahimdir. Buradan kulüp olarak yasal haklarımızı da sonuna kadar kullanacağımızı belirterek Sınai Mülkiyet Marka Suçları ve Cezaları Kanunu'nu hatırlatmak istiyoruz."

'BÖYLE BİR ŞEY SOZ KONUSU DEĞİL'

Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ise iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Denizli- Pamukkale Üniversitesi'nde eğitim hayatını sürdüren Alanyalı öğrencilerin düzenlediği bir etkinliğe katıldığını belirten Demir, "Moral ve motivasyon açısından, gençlerimizin yanında oldum. Öğrenciler, Alanyaspor taraftar grubu kurmuş. Kendi dizayn ettikleri formayı giydiler. Jest olsun diye formaya da benim ad ve soyadımın baş harflerini koymuşlar. Pamukkale Ürniversitesi'nin kısaltması da formanın üzerinde yer alıyor. Bana da kentte yaşayan diğer hemşehrilerimize de hediye ettiler. Ben de her etkinliklerinde yanlarında oldum. Forma bastırıp dağıtmam gibi bir şey söz konusu değil. Alanyaspor'u seviyoruz. Tüm camiayı canı gönülden kucaklıyoruz" dedi.

İLGİLİ KANUN MADDESİ

Sınai Mülkiyet Marka Suçları ve Cezaları Kanununun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası şöyle: "Başkasına ait bir markanın aynısını veya benzerini taklit edenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası verilir. 20 bin güne adli para cezası; en az 400 bin TL ile en fazla 2 milyon TL arasında olacaktır."

Antalya - DHA



