Aytemiz Alanyaspor’da hakem tepkisi

Aytemiz Alanyaspor Futbol Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında İzmir deplasmanında oynanan Göztepe maçında hakem Fırat Aydınus’un verdiği kritik kararların, mağlubiyetlerinde başrolü oynadığını ifade etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, deplasmanda 3-2 mağlup oldukları karşılaşmaya ilişkin, "Göztepe maçında Fırat Aydınus’un VAR hakemleri ile verdiği kararlar, aldığımız mağlubiyette başrolü oynamıştır." ifadesini kullanan Özçelik, büyük takımlara karşı hataların ses getirdiğini, ancak Anadolu takımlarına karşı yapılan çok daha büyük hataların gözden kaçtığını vurguladı.

Özçelik, Göztepe maçının 27’nci dakikasında rakip futbolcu Borges’in, oyuncuları Djalma’nın ayağını kıracak şiddetle, doğrudan sağ ayağına sert bir şekilde vurduğunu belirttiği açıklamasında, "VAR’dan bu pozisyon için Aydınus’a inceleme tavsiyesi geliyor. Pozisyonu uzun süre izleyen Aydınus, Borges’e doğrudan kırmızı kart göstermesi gerekirken sarı kartla geçiştiriyor. Aynı futbolcu 3 dakika sonra Göztepe’nin ikinci golünü atmıştır. Herkesin ’yüzde 100 kırmızı kart’ dediği bir pozisyona Fırat Aydınus’un uzun süre inceledikten sonra sarı kart göstermesini kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmanın son dakikasında Ghilas’ın, Baiano’yu eliyle iterek golü attığını anlatan Özçelik, VAR’a giden hakemin net bir itme olmasına rağmen gol kararı verdiğini savundu. "Fırat Aydınus’un maçın sonucunu doğrudan etkileyecek hatalı kararları var." ifadesini kullanan Özçelik, şunları kaydetti:

"Bu tecrübedeki bir hakemin tüm takdir haklarını, pozisyonlar çok net olmasına rağmen rakipten yana kullanması oldukça düşündürücü ve üzüntü vericidir. Geçtiğimiz sezon oynanan Konyaspor maçında 3 net penaltımızı vermeyen de aynı hakemdir. Nedense bu sezon birçok VAR hakemi ve maçlarımızı yöneten hakemler, tüm takdir haklarını rakiplerden yana kullanmaktadır. Aytemiz Alanyaspor olarak biz de Trabzonspor gibi haksız ve haram tek bir puan istemiyoruz. Hakem kararlarında standart istiyoruz. Önümüzde zorlu bir Trabzonspor maçı var. Ev sahibi takımın başkanının söylemlerinde belirttiği gibi herkes için adalet istiyoruz."

Açıklamasında, Türk hakemliğinin kurtuluşunun, VAR hakemleri ve hakemlerin standart kararlar almasından geçtiğini vurgulayan Metin Fahri Özçelik, büyük, küçük fark etmez her takım için hakemlerin adil kararlar vermesi gerektiğini sözlerine ekledi.



