Aytemiz Alanyaspor tek golle yenildi

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- AYTEMİZ Alanyaspor, deplasmanda oynadığı Galatasaray maçını penaltıdan yediği golle 1-0 kaybetti. Karşılaşmada önemli gol pozisyonlarına giren turuncu yeşilli futbolcular Galatasaray kalecisi Muslera'yı geçemedi.

Aytemiz Alanyaspor ligin 14. haftasında dün akşam Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaştı. Alanyaspor sahaya sarı kart cezası nedeniyle 9 gollü forveti Papiss Demba Cisse'den yoksun çıktı. Cisse dışında sahada eksiksiz yer alan turuncu yeşilli takım Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera'yı geçemedi. Galatasaray, 19'uncu dakikadaki atağında ceza sahasına yapılan ortada topa elle müdahale eden N'Sakala'nın pozisyonunda penaltı kazandı. Atışı kullanan Belhanda takımını öne geçirdi. Alanyaspor özellikle maçın ikinci yarısında gol bulmak için yoğun çaba sarf etti ancak bulduğu pozisyonların tamamında Muslera'ya takıldı. Karşılaşma Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Aytemiz Alanyaspor aldığı bu mağlubiyetle 22 puanla 7. sırada yer aldı.

Maç sonu değerlendirmesinde Muslera'yı gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Maçın 90 dakikasına baktığımızda yeteri kadar pozisyona giren bir Alanyaspor vardı. İlk yarıda yaptığımız penaltı maçın sonucunu getirdi. Bulduğumuz gol pozisyonlarını değerlendirmemiz gerekiyordu, güzel oynadık, çok iyi mücadele ettik. Tüm gücümüzü sahaya yansıttık ama maalesef puan almadan ayrıldık. Muslera'yı da tebrik ediyorum, oldukça iyi oynadı. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde içe kullandığımız kornerleri istediğimiz gibi kullanmış olsaydık, Muslera bu topları hızlı oyuna sokabiliyor. Salih oyuna girdikten sonra daha etkili kullandık ve art arda bulduğumuz 4 kornerde oldukça etkili olduk" dedi.

'CISSE OLSA FARKLI OLABİLİRDİ'

Sarı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyen golcü oyuncu Cisse hakkında da konuşan Bulut, "Bugünkü maçta olmuş olsaydı gol de atabilirdi gol de kaçırabilirdi. Geçmiş maçlara baktığımız zaman Cisse gol de atabiliyor kaçırabiliyor da. Olsa farklı bir sonuç olabilirdi ama tahminlerle yürümemek gerekiyor. Bouma da önemli bir pozisyon kaçırdı, haftalardır bizim sorunumuz bu gözüküyor. İkinci yarı tek kale oynadık, kalemizde pozisyon yok. Aynı şekilde devam edeceğiz, çalışacağız ve bu pozisyonları gole çevirmeye çalışacağız" diye konuştu.

'MUSLERA'YI TEBRİK EDİYORUM'

Muslera'nın ligdeki en iyi 3 kaleciden biri olduğunu ifade eden Erol Bulut, "Muslera ligdeki en iyi üç kaleciden biri. Bazen kaleciler puan veya puanlar kazandırabilir. Muslera da bugün bunu sağladı. Onu ve Galatasaray'ı tebrik ediyorum" dedi.

'ALANYASPOR'UN OYUNU HERKESİ KORKUTUYOR'

Kaçırdığı pozisyonları değerlendirebilseler çok farklı bir sonucun çıkabileceğini de belirten Bulut, "Aytemiz Alanyaspor'un oynadığı oyun herkesi korkutuyor. Bugün Galatasaray da oyunu genelde yarı sahasında kabul etti. Set oyununda bulduğumuz pozisyonları değerlendirebilsek maç 1-3, 1-4 bitebilirdi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI