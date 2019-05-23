Aytemiz Alanyaspor Sergen’i bekliyor

Turuncu-Yeşilliler, başarılı bir sezonu geride bırakan Yalçın’la 2 yıllık yeni kontrat yapmak için görüşme talep etti. Adı ciddi şekilde Beşiktaş’la geçen, ancak bu konuda herhangi bir gelişme görmeyen Yalçın’ın da daha güçlü bir planlamayla kariyerine Aytemiz Alanyaspor’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi. Tarafların ligin son haftasının tamamlanmasının ardından bir araya gelerek anlamasına kesin gözle bakılıyor. Alanyaspor, transfer çalışmalarına da bu işi hallettikten sonra başlayacak.